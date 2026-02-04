Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

"Qué potencia": el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.

Un video grabado en el departamento Pocito se volvió viral en las últimas horas y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. En las imágenes se puede ver a un auto de la marca Ford arrastrando, al mismo tiempo, a otros dos vehículos, en una escena que sorprendió tanto por la fuerza demostrada como por lo inusual de la situación.

El hecho ocurrió en la plaza del barrio FOECYT, sobre calle 5, y rápidamente fue compartido por vecinos y usuarios de distintas plataformas. “Sucesos que pasan en San Juan”, escribieron junto al clip, una frase que se repitió en los comentarios y acompañó la difusión del material.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un video grabado en Pocito se volvió viral y dejó a todos sorprendidos: un Ford arrastrando a otros dos autos al mismo tiempo. La escena ocurrió en la plaza del barrio FOECYT, sobre calle 5, y fue compartida como “sucesos que pasan en San Juan”. Potencia, asombro y muchos comentarios en redes Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #ford #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram Aunque no se conocieron detalles sobre los motivos de la maniobra ni si hubo inconvenientes mecánicos, el video despertó bromas, asombro y elogios a la potencia del vehículo. “Un auto tirando a otros dos autos… y si es Ford”, comentaron algunos usuarios, reforzando el tono humorístico que rodeó a la escena.

Temas Potencia

Video

viral

Ford