miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ay, San Juan...

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

La llamativa situación se vivió en Pocito. “Sucesos que pasan en San Juan”, comentaron junto a las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué potencia: el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.

"Qué potencia": el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.

Un video grabado en el departamento Pocito se volvió viral en las últimas horas y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. En las imágenes se puede ver a un auto de la marca Ford arrastrando, al mismo tiempo, a otros dos vehículos, en una escena que sorprendió tanto por la fuerza demostrada como por lo inusual de la situación.

Lee además
Vandalizaron una placa que homenajea a Cayetano Vargas, uno de los tres tripulantes que fallació en la tragedia del submarino ARA San Juan.
En Capital

Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"
Realizan una jornada vinculada a los avances tecnológicos en distintos ámbitos de la UNSJ.
Educación superior

Valle Fértil: abren la preinscripción 2026 para estudiar enfermería en la UNSJ

El hecho ocurrió en la plaza del barrio FOECYT, sobre calle 5, y rápidamente fue compartido por vecinos y usuarios de distintas plataformas. “Sucesos que pasan en San Juan”, escribieron junto al clip, una frase que se repitió en los comentarios y acompañó la difusión del material.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un video grabado en Pocito se volvió viral y dejó a todos sorprendidos: un Ford arrastrando a otros dos autos al mismo tiempo. La escena ocurrió en la plaza del barrio FOECYT, sobre calle 5, y fue compartida como “sucesos que pasan en San Juan”. Potencia, asombro y muchos comentarios en redes Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #ford #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Aunque no se conocieron detalles sobre los motivos de la maniobra ni si hubo inconvenientes mecánicos, el video despertó bromas, asombro y elogios a la potencia del vehículo. “Un auto tirando a otros dos autos… y si es Ford”, comentaron algunos usuarios, reforzando el tono humorístico que rodeó a la escena.

Temas
Seguí leyendo

Atención conductores: habrá un corte total en un trayecto clave de la Circunvalación por la realización de obras

La dramática situación de una conductora sanjuanina: contó que su familia perdió toda la cosecha por el granizo en Pocito

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

¿Tenés que rendir materias? Ampliaron el cupo para el apoyo escolar gratuito en San Juan

Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Atención viajeros sanjuaninos: clausuraron la YPF de Uspallata por filtraciones de combustibles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vandalizaron una placa que homenajea a Cayetano Vargas, uno de los tres tripulantes que fallació en la tragedia del submarino ARA San Juan.
En Capital

Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Te Puede Interesar

Guillermo Baigorrí, Enrique Delgado y los fiscales coordinadores.
Seguridad

Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto
Judiciales

Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Las aves que fueron rescatadas en Rawson tras un importante operativo entre Ambiente y la Policía Ecológica.
Operativo

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan