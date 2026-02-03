La dramática situación de una conductora sanjuanina: contó que su familia perdió toda la cosecha por el granizo en Pocito

El granizo caído durante los últimos días en Pocito dejó una postal devastadora para muchas familias productoras . Entre ellas, la de Lucía Ponce, integrante del equipo periodístico de Canal 8, quien relató públicamente el duro golpe que sufrió su familia tras perder por completo la cosecha y sufrir importantes daños en su vivienda.

A través de sus redes sociales, la comunicadora contó que el temporal arrasó con todo lo que sus padres habían sembrado durante meses, en una finca donde el trabajo diario, la inversión y la esperanza estaban puestos en cada planta. Maíz, tomates, berenjenas y zapallos quedaron destruidos en cuestión de minutos, sin posibilidad de ser recuperados.

Pero los daños no se limitaron a la producción agrícola. Según relató, el granizo también afectó gravemente su hogar: el techo quedó destruido, los sistemas de alarma dañados, los caños de agua rotos y algunos animales resultaron heridos. “Es un golpe bastante fuerte”, expresó, al reflejar el impacto emocional y económico que atravesó su familia.

En un mensaje cargado de sensibilidad, Ponce remarcó el esfuerzo silencioso de quienes trabajan la tierra y cuestionó las miradas que minimizan la tarea del campo. “No se pierde solo una cosecha, se pierde el esfuerzo, la inversión y la tranquilidad de saber cómo seguir mañana”, señaló en uno de sus posteos.

Un contexto de emergencia productiva

La situación de la familia Ponce se inscribe en un escenario más amplio. Tras las tormentas que afectaron a San Juan desde mediados de enero, el Gobierno provincial resolvió reforzar las líneas de ayuda para productores, industrias y comercios damnificados, con el objetivo de sostener la actividad económica en los departamentos más golpeados, entre ellos Pocito.

Las medidas incluyen créditos blandos con tasas diferenciadas según el nivel de daño, subsidios para pequeños productores y asistencia para sectores vinculados a la industria, el comercio y el turismo. Además, se incrementaron los montos de subsidios por hectárea y se habilitaron programas de apoyo con semillas e insumos para quienes no puedan formalizar su situación.