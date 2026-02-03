martes 3 de febrero 2026

La dramática situación de una conductora sanjuanina: contó que su familia perdió toda la cosecha por el granizo en Pocito

Lucía Ponce relató en redes sociales el impacto del temporal en la finca de su familia. Según expresó, destruyó cultivos y provocó graves daños materiales. En la nota, el conmovedor relato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lucia ponce granizo pocito
A través de sus redes sociales, la comunicadora contó que el temporal arrasó con todo lo que sus padres habían sembrado durante meses, en una finca donde el trabajo diario, la inversión y la esperanza estaban puestos en cada planta. Maíz, tomates, berenjenas y zapallos quedaron destruidos en cuestión de minutos, sin posibilidad de ser recuperados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2018803901940834742&partner=&hide_thread=false

Pero los daños no se limitaron a la producción agrícola. Según relató, el granizo también afectó gravemente su hogar: el techo quedó destruido, los sistemas de alarma dañados, los caños de agua rotos y algunos animales resultaron heridos. “Es un golpe bastante fuerte”, expresó, al reflejar el impacto emocional y económico que atravesó su familia.

En un mensaje cargado de sensibilidad, Ponce remarcó el esfuerzo silencioso de quienes trabajan la tierra y cuestionó las miradas que minimizan la tarea del campo. “No se pierde solo una cosecha, se pierde el esfuerzo, la inversión y la tranquilidad de saber cómo seguir mañana”, señaló en uno de sus posteos.

Un contexto de emergencia productiva

La situación de la familia Ponce se inscribe en un escenario más amplio. Tras las tormentas que afectaron a San Juan desde mediados de enero, el Gobierno provincial resolvió reforzar las líneas de ayuda para productores, industrias y comercios damnificados, con el objetivo de sostener la actividad económica en los departamentos más golpeados, entre ellos Pocito.

Las medidas incluyen créditos blandos con tasas diferenciadas según el nivel de daño, subsidios para pequeños productores y asistencia para sectores vinculados a la industria, el comercio y el turismo. Además, se incrementaron los montos de subsidios por hectárea y se habilitaron programas de apoyo con semillas e insumos para quienes no puedan formalizar su situación.

