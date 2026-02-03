¿Tenés que rendir materias? Ampliaron el cupo para el apoyo escolar gratuito en San Juan

Con el objetivo de responder a la creciente demanda de acompañamiento educativo, el Ministerio de Educación de San Juan anunció la ampliación del cupo para el programa de apoyo escolar gratuito destinado a estudiantes del nivel secundario. La medida busca alcanzar a más alumnos en un contexto donde rendir materias pendientes se ha vuelto una preocupación central para muchas familias.

Las nuevas inscripciones se realizarán este miércoles 4 de febrero, desde las 9, en la Dirección de Juventudes, ubicada en Santa Fe 321 Este, y permanecerán abiertas hasta completar el cupo disponible. Para acceder al programa, se deberá presentar fotocopia del DNI del progenitor o tutor y del estudiante, además de la partida de nacimiento del menor.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa se consolidó como una herramienta clave para reforzar aprendizajes y sostener las trayectorias escolares. Según explicó, en diciembre pasado el 79% de los alumnos que participaron del apoyo escolar logró aprobar las materias adeudadas. Además, remarcó que la incorporación de nuevas sedes y el trabajo articulado con la Dirección de Juventudes permitieron ampliar la cobertura y garantizar un acompañamiento más integral.

La decisión de extender los cupos llega en un escenario marcado por un aumento significativo en la demanda de apoyo escolar privado. Durante enero, los institutos de la provincia registraron un fuerte incremento en consultas, especialmente en Matemática, Física y Química, mientras que los costos de las clases particulares mostraron subas interanuales que, en algunos casos, superaron el 70%. Este panorama evidencia el impacto económico que implica preparar exámenes, lo que vuelve aún más relevante la existencia de propuestas gratuitas impulsadas por el Estado.

Desde la cartera educativa señalaron que el programa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y tiene como propósito fortalecer los contenidos de cara a las mesas de examen y al inicio del ciclo lectivo 2026, con la meta de garantizar mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes sanjuaninos.