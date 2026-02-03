Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones

Continúa el conflicto entre la empresa de seguridad privada Hunter Security y sus ex empleados en San Juan . Este martes se realizó una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo , pero no hubo avances concretos en la negociación, lo que mantiene la incertidumbre entre los 118 trabajadores despedidos que reclaman el pago de sus indemnizaciones. Tras el encuentro, se conoció que no hubo acuerdo y la próxima instancia será la siguiente semana.

Despidos En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes

La reunión se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco del proceso de conciliación obligatoria, y volvió a evidenciar la falta de avances concretos en torno al reclamo central, que es el pago de las indemnizaciones y liquidaciones finales. Desde el gremio UPSRA (Unión Personal de Seguridad de la República Argentina) afirmaron que la empresa mantuvo la misma postura que en instancias anteriores y no presentó propuestas que permitan destrabar el conflicto.

Según señalaron desde el sindicato, Hunter Security reiteró que no cuenta con los recursos económicos para afrontar las obligaciones laborales pendientes. Esa posición generó mayor malestar entre los trabajadores despedidos, quienes denuncian que, pese a figurar como abonadas en distintos registros oficiales, las liquidaciones finales nunca fueron acreditadas en sus cuentas ni respaldadas con documentación formal.

“En los sistemas aparece como pagado, pero los compañeros no cobraron nada y no hay recibos ni comprobantes”, indicaron desde el gremio, que advirtió sobre posibles irregularidades en el proceso de liquidación. Además, cuestionaron la forma en que fueron calculadas las indemnizaciones, al sostener que se tomaron como referencia montos inferiores a los establecidos por el convenio colectivo de trabajo.

Otro punto de controversia es la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido de indemnizaciones en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Desde UPSRA consideran que la empresa no logró demostrar una situación de crisis que justifique la utilización de ese artículo y sostienen que debería aplicarse el artículo 245, que prevé el pago completo de las indemnizaciones.

En este contexto, el sindicato permanece en estado de alerta, aunque por el momento evitó convocar a medidas de fuerza para respetar la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad laboral. Sin embargo, advirtió que, de no registrarse avances concretos en los próximos días, evaluará la adopción de medidas gremiales y el inicio de acciones judiciales, entre ellas pedidos de embargo.

Desde el gremio también señalaron que la Subsecretaría de Trabajo podría aplicar sanciones económicas a la empresa en caso de incumplimiento. En la audiencia, Hunter Security habría asumido el compromiso de regularizar la situación en el corto plazo y cuenta con un plazo de aproximadamente una semana para avanzar con los pagos adeudados.

La próxima instancia de negociación fue fijada para el martes 10 de febrero y será considerada clave para definir el futuro del conflicto, que ya lleva más de un mes sin solución. La próxima instancia de negociación fue fijada para el martes 10 de febrero y será considerada clave para definir el futuro del conflicto, que ya lleva más de un mes sin solución.

El caso se originó a fines de diciembre, cuando Hunter Security desvinculó a más de un centenar de vigiladores tras perder la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. La medida dejó sin tareas a trabajadores con años de antigüedad, algunos con más de tres décadas en la empresa. En ese contexto, otra firma de seguridad privada se quedó con el contrato del nosocomio, aunque solo incorporó a una parte mínima del personal saliente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009792680520229194&partner=&hide_thread=false En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes pic.twitter.com/kAWhfJCZwZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 10, 2026

Desde entonces, los trabajadores despedidos comenzaron a visibilizar el conflicto a través de redes sociales y manifestaciones públicas, denunciando irregularidades en el proceso de desvinculación y cuestionando tanto a la empresa como a los mecanismos de control del sector.