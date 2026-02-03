martes 3 de febrero 2026

Salud

En un año realizaron 88 cirugías en el hospital de Valle Fértil: cuál es la expectativa para 2026

El servicio de cirugías del Hospital Alejandro Albarracín se amplió con nuevas intervenciones para dar respuesta a la demanda de los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El balance sobre las cirugías realizadas en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, durante el 2025 y lo que se espera para este año.

El balance sobre las cirugías realizadas en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, durante el 2025 y lo que se espera para este año.

El Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, consolidó durante el último año su servicio de cirugías generales, alcanzando un total de 88 intervenciones, una cifra que marca un crecimiento sostenido en la atención sanitaria del departamento y que genera expectativas de ampliar aún más la capacidad quirúrgica de cara a 2026.

Según datos oficiales, entre el 28 de marzo y diciembre de 2025 se realizaron en el nosocomio 88 cirugías en total. De ese número, 82 correspondieron a cirugías generales —como colecistectomías, hernias, hemorroides y extracción de lipomas— mientras que otras seis fueron intervenciones ginecológicas, entre ellas ligaduras tubarias y biopsias.

image

"Estas prácticas permitieron dar respuesta a patologías frecuentes en la comunidad y evitar derivaciones a hospitales de mayor complejidad, reduciendo tiempos de espera y los traslados de pacientes y familiares hacia otros departamentos de la provincia", destacaron al respecto desde el Ministerio de Salud.

En ese marco, el pasado viernes 30 de enero se llevó adelante una nueva jornada quirúrgica en la que se realizaron tres colecistectomías, dos cirugías de hernia y una intervención por fístula perianal. Las operaciones estuvieron a cargo del equipo de Cirugías Periféricas, junto a profesionales del hospital local, con el objetivo de continuar disminuyendo la lista de espera en hospitales descentralizados y departamentales.

Desde el sistema sanitario provincial destacaron que el fortalecimiento de las cirugías periféricas resulta clave para garantizar una atención más equitativa, ya que acerca prestaciones esenciales a zonas alejadas, optimiza los recursos disponibles y refuerza el rol de los hospitales departamentales dentro de la red de salud de San Juan.

image

La coordinación de estas prácticas se realiza a través del Ministerio de Salud, mediante la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencias y Catástrofes, la Dirección de Prestaciones Médicas y las autoridades del hospital de Valle Fértil. En las intervenciones participan tanto profesionales del equipo itinerante de cirugías periféricas como del propio Hospital Dr. Alejandro Albarracín.

Con estos resultados, las autoridades sanitarias proyectan superar nuevamente las 80 cirugías anuales y continuar ampliando la capacidad resolutiva del hospital durante 2026.

