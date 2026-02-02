Lluvias y crecientes: cómo actúa Vialidad Provincial para mantener transitables las rutas de San Juan

Las lluvias persistentes que afectan a San Juan en los últimos días generaron complicaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en rutas y caminos impactados por bajadas de agua, material de arrastre y crecientes que dificultan la circulación. Ante este escenario, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) detalló el protocolo que se activa para atender este tipo de emergencias y minimizar riesgos para los usuarios de la red vial provincial.

El esquema de trabajo contempla operativos preventivos, recorridos de inspección y el despliegue de personal y maquinaria en las zonas más comprometidas. El objetivo central es preservar la seguridad vial y restituir, en la medida de lo posible, la transitabilidad de rutas y caminos afectados por las precipitaciones intensas.

Cuando se prevén eventos meteorológicos significativos, la DPV pone en marcha un operativo de emergencia planificado con al menos una semana de anticipación, que incluye un sistema de guardia pasiva. El dispositivo está integrado por inspectores viales, personal de señalización, higiene, seguridad y ambiente, además de operarios de maquinaria pesada, organizados en turnos rotativos para asegurar cobertura permanente.

Durante el desarrollo de las lluvias, los inspectores realizan recorridos preventivos por las rutas provinciales, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, con el fin de detectar de manera temprana posibles afectaciones en calzadas, banquinas o estructuras. Ante la detección de inconvenientes, se da aviso inmediato al personal operativo para su intervención y se informa a la División Radio, encargada de comunicar oficialmente el estado de las rutas.

Las acciones a ejecutar se definen a partir de evaluaciones técnicas que determinan la urgencia de cada intervención y el traslado de recursos humanos y materiales a las zonas afectadas. En paralelo, se mantiene una comunicación permanente con Defensa Civil, la Policía de San Juan y otros organismos, para coordinar cortes preventivos, desvíos, señalización y medidas de resguardo para los usuarios.

Una vez superada la emergencia y restablecida la transitabilidad básica, Vialidad Provincial realiza un relevamiento detallado de los daños registrados. Este trabajo permite planificar tareas de reparación y recuperación definitiva de las rutas afectadas, asegurando la conservación de la red vial provincial frente a los efectos de las crecientes.