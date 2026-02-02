Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital

Rodeado de verde, entre barricas de madera y enormes piletones de acero inoxidable, el “chin chin” de las copas se escucha a cualquier hora del día. Envuelto en el aroma a uva y los taninos de los diversos varietales de vino orgánico que se desprenden de las botellas recién descorchadas, una bodega sanjuanina ubicada a solo media hora de la Capital ofrece una propuesta para disfrutar con todos los sentidos durante este verano . Y lo mejor: el recorrido y la degustación son gratuitos.

Ubicada sobre Ruta 40, entre Calle 13 y Calle 14, en el departamento Pocito, la Bodega Fabril Alto Verde recibe visitantes todos los días. Tiempo de San Juan llegó hasta este espacio, que forma parte de la Ruta del Vino y de los emprendimientos que venden y sellan el Pasaporte Ruta 40, para conocer las virtudes que atraen a visitantes sanjuaninos, de distintos puntos del país e incluso del exterior.

El recorrido comienza con la bienvenida de un sommelier, encargado de guiar a los visitantes por las entrañas de la bodega para conocer paso a paso el proceso de elaboración del vino: desde la llegada de los racimos hasta el etiquetado y el cierre de la botella. Durante el paseo se explican las diferencias entre la producción de vinos tintos y blancos, así como también entre varietales secos y dulces. Además, se detallan los distintos tipos de corchos —de alcornoque o de caña de azúcar— y el uso específico de cada uno.

Ya en el hall principal, los visitantes son invitados a tomar asiento para degustar una selección exclusiva de vinos, acompañados por delicatessen como quesos y frutas especialmente elegidos para maridar cada sabor. Todo con un plus: un especialista brinda indicaciones para realizar la cata y descubrir las características del vino a través del aroma y el gusto, activando cada papila gustativa.

El recorrido finaliza en una nutrida tienda de productos vinculados a la vitivinicultura, donde se pueden encontrar desde sacacorchos y estuches hasta cajas con productos regionales para combinar con la bebida. También hay perfumes, jabones y cremas corporales elaborados a base de uva, con propiedades especiales. Por supuesto, se pueden adquirir las botellas de los distintos vinos que produce la bodega.

Este viaje para los sentidos es gratuito, aunque el emprendimiento también ofrece propuestas más completas, como maridajes con platos elaborados o picnics en el parque con tablas de fiambres, a distintos costos. Por ejemplo, de cara al próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados, la bodega propone un picnic especial con botellas etiquetadas para la ocasión, a un valor de $79.000 por pareja.

Las visitas se pueden realizar de lunes a sábado de 10 a 18 y los domingos de 11 a 17.

El recorrido por el mundo del vino sanjuanino en la bodega de Pocito

Más info

Para más información, se puede visitar el sitio web www.fabrilaltoverde.com.ar, la cuenta de Facebook fabrilaltoverde.organicswines o el Instagram @bodegafabrilaltoverde. Además, se reciben consultas vía WhatsApp al 264-4697839.

Otra opción para recorrer esta bodega, junto a otras que integran la Ruta del Vino de Pocito, las aceiteras de la Ruta del Olivo y demás propuestas turísticas del departamento, es sumarse al recorrido en minibús que ofrece el municipio. El servicio parte todos los días desde la Casa de la Cultura, ubicada frente a la plaza principal de Villa Aberastain. Para más datos, comunicarse a @municipiodepocito.