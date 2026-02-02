lunes 2 de febrero 2026

Una camioneta terminó bajo el agua, a pasos de la Ruta 141

Las lluvias dejaron tramos intransitables en el corredor que conecta Bermejo con Vallecito. Un video que circuló en redes y el parte oficial de Vialidad Nacional reflejan el impacto del temporal y las restricciones dispuestas para evitar riesgos en la ruta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una camioneta apareció bajo el agua a la vera de la Ruta Nacional 141, en uno de los sectores más afectados por las lluvias de los últimos días. La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular durante la jornada del domingo.

Según se informó, el tramo más comprometido es el comprendido entre Vallecito y Bermejo, donde el tránsito permanece interrumpido. En cambio, desde Control Forestal hasta la zona de la Difunta Correa, la circulación es posible, aunque con precaución.

Este lunes por la mañana, Vialidad Nacional emitió un parte urgente en el que dispuso una restricción total de circulación sobre la Ruta Nacional 141, en el tramo Bermejo–Marayes, debido a las condiciones de transitabilidad comprometidas.

De acuerdo a la información oficial, la medida comenzará a regir desde las 19 horas de este lunes 2 de febrero y se extenderá hasta las 7 del miércoles 3 de febrero. Durante ese período no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluidos camiones, colectivos y autos particulares.

Las autoridades explicaron que la decisión se adoptó de manera preventiva ante la presencia de badenes con agua, material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas, sectores con erosión y riesgo de socavones, además de las condiciones climáticas inestables y la baja visibilidad en horario nocturno.

En el lugar trabaja personal de Vialidad Nacional con tareas de evaluación y mantenimiento, mientras se solicita a los conductores respetar la señalización, evitar circular por los sectores afectados y consultar los canales oficiales antes de emprender viajes.

