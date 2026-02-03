martes 3 de febrero 2026

Atención conductores: habrá un corte total en un trayecto clave de la Circunvalación por la realización de obras

La medida se implementará desde este martes a las 23 horas hasta el miércoles 4 de febrero a las 6 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa.

Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa. 

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se llevará a cabo una interrupción total del tránsito en un sector clave de la Avenida Circunvalación, afectando tanto al anillo interno como al externo. La medida se implementará en la zona de salida y retorno de la Ruta Nacional 40 Sur, por lo que se solicita a los conductores planificar rutas alternativas para evitar demoras.

El operativo está programado para comenzar a las 23:00 horas de este martes 3 de febrero y se estima que la circulación quedará normalizada recién a las 06:00 horas del miércoles 4 de febrero. Este horario fue seleccionado estratégicamente para reducir las complicaciones en el tránsito pesado y de quienes se desplazan habitualmente por esta vía de gran conectividad.

El motivo de esta interrupción responde a la ejecución de tareas de sellado de calzada, una obra de mantenimiento esencial para garantizar la conservación del pavimento y la seguridad vial a largo plazo.

Desde el organismo provincial solicitaron transitar con extrema precaución en las inmediaciones de la obra, respetando estrictamente las señales preventivas y las indicaciones del personal de vialidad.

