Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"

Vandalizaron una placa que homenajea a Cayetano Vargas, uno de los tres tripulantes que fallació en la tragedia del submarino ARA San Juan.

En las últimas horas, un hecho de vandalismo generó indignación y profundo dolor en San Juan. En la plaza del barrio General Las Heras, en Capital, fue dañada la placa que homenajea a Cayetano Vargas, uno de los tres sanjuaninos que murió en la tragedia del submarino ARA San Juan, ocurrida en 2017.

La placa conmemorativa apareció rayada con una pintada ofensiva realizada con un fibrón. La burda leyenda escrita dice: “No tocas o si no le chupan la ver…”, una inscripción que causó repudio entre vecinos y familiares.

image Foto: Canal 13 San Juan

El hecho fue descubierto este martes y, tras conocerse la noticia, Carina Funes, esposa de Vargas, expresó su dolor en diálogo con Canal 13 San Juan. “Me genera bronca porque no respetan la imagen de mi esposo, y mucha tristeza porque es gente adulta la que lo realiza. Da mucha pena que, estando en el año 2026, sigan pasando estas cosas”, manifestó conmovida.

Funes también recordó que no es la primera vez que un espacio de homenaje sufre este tipo de ataques. “El monumento que está en Trinidad también ya lo rompieron y no han hecho nada; eso lo hizo la Armada junto al intendente de la Capital de ese momento”, señaló.

image

El monumento vandalizado fue inaugurado en noviembre de 2024 en el barrio donde vivió Cayetano Vargas, con el objetivo de mantener viva su memoria. El espacio no solo lo recuerda a él, sino que también incluye una réplica del submarino con el número 44, en alusión a las víctimas del ARA San Juan, y menciones a los otros dos sanjuaninos fallecidos en la tragedia: David Silva y Ricardo Alfaro.