jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Las diminutas pero filosas piezas pertenecen a conodontes, organismos marinos que habitaron el planeta desde el Paleozoico hasta el Jurásico. Sus restos, hallados en la cordillera sanjuanina, permiten reconstruir la historia de los océanos primitivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (52)

Una criatura espeluznante habitó los mares del planeta mucho antes que los dinosaurios. Su temible dentadura, hoy petrificada por el tiempo, fue encontrada en las montañas de San Juan, atrapada en rocas que alguna vez se formaron en aguas profundas y que, tras millones de años de movimientos tectónicos, emergieron hasta las alturas cordilleranas.

Lee además
En la localidad Las Flores, en Iglesia, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos.
En dos operativos

Secretos que esconde San Juan: realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en la Cordillera
la triste historia detras del macabro hallazgo del joven fallecido en santa lucia
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Filosas, puntiagudas y compuestas por fosfato de calcio, esas piezas dentarias son lo único que sobrevivió al paso del tiempo. Pertenecen a los conodontes, organismos marinos que dominaron los océanos desde el Paleozoico inferior hasta el Jurásico inferior, es decir, durante casi 300 millones de años.

Su cuerpo alargado, similar al de una anguila, recorría los mares de todo el planeta en un mundo muy distinto al actual, donde predominaban vastas extensiones oceánicas y un gran supercontinente. Aunque su aspecto pueda resultar intimidante, no eran depredadores colosales: medían apenas unos milímetros y cumplían un rol clave en la base de la cadena alimentaria.

image

Los conodontes eran filtradores y se alimentaban de plancton y fitoplancton, convirtiéndose en consumidores de bajo nivel trófico. A pesar de su diminuto tamaño, su distribución fue global, lo que los convirtió en organismos omnipresentes en los mares antiguos.

Un hallazgo en las alturas

El descubrimiento en San Juan se produjo a partir del estudio de rocas sedimentarias extraídas en la cordillera. Para recuperar los microfósiles, los investigadores trabajan con muestras de aproximadamente tres kilos que son tratadas con ácidos débiles para disgregar el material. Luego, el residuo se tamiza y las diminutas piezas son separadas cuidadosamente bajo lupa.

En la provincia, estos estudios son realizados por el Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Fósiles clave para entender el pasado

Más allá de su impactante apariencia, los conodontes tienen un valor científico extraordinario. Son considerados “fósiles guía” debido a que su rango de existencia está bien delimitado en el tiempo geológico. Esto permite datar con gran precisión las rocas donde aparecen y reconstruir la evolución de los océanos antiguos.

Su extinción estuvo asociada a cambios abruptos y crisis climáticas que marcaron el final de una era geológica. Sin embargo, su capacidad de adaptación les permitió sobrevivir durante cientos de millones de años en un planeta en constante transformación.

Temas
Seguí leyendo

Así reaccionaron dos conductores sanjuaninos en pleno temblor: del tributo a Marcelo Yacante a la soltura del 'Pelado'

Vacunación en San Juan: se adelanta la triple viral y ya hay 700 embarazadas inmunizadas contra el VSR

"Sismo cercano": el alerta que recibieron los sanjuaninos segundos antes del temblor en Chile

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización

¿Un cometa en San Juan? Un vecino capturó un impactante fenómeno en el cielo capitalino

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡se movio todo!: fortisimo temblor en chile se sintio en san juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

Te Puede Interesar

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Por Luz Ochoa
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza
De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Plantacion de alfalfa sanjuanina premiun que será exportada a Dubai. 
Agro y mercados internacionales

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai