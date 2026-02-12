Así reaccionaron dos conductores sanjuaninos en pleno temblor: del tributo a Marcelo Yacante a la soltura del 'Pelado'

Un fuerte temblor sacudió San Juan este jueves a las 10.34 y, como ocurre en estos tiempos hiperconectados, el impacto no solo se sintió en casas y oficinas: también quedó registrado en transmisiones en vivo. Durante varios segundos, el piso vibró con intensidad y el aire se llenó de silencio e incertidumbre. Del tributo a Marcelo Yacante a la soltura del 'Pelado'

El movimiento se originó en Chile y alcanzó una magnitud de 6,1 en la escala de Richter. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el epicentro se ubicó a 14,8 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle. Por su magnitud, el sismo se percibió con claridad en distintas provincias argentinas, entre ellas San Juan, donde muchos vecinos optaron por salir a la calle por precaución.

En ese contexto, dos transmisiones locales captaron en directo la reacción de sus conductores.

En Radio Santa Lucía, las chicas estaban al aire cuando comenzaron a notar el movimiento. Entre nervios y miradas cruzadas, una de ellas apeló al humor y a una referencia muy sanjuanina: rindió homenaje a Marcelo Yacante con su clásica frase, en un intento por distender un momento cargado de tensión. El gesto, mezcla de tributo y mecanismo para bajar la ansiedad, rápidamente se replicó entre oyentes y en redes sociales.

Muy distinta pero igual de comentada fue la reacción del periodista Daniel Tejada. En plena emisión de "Pelado Stream" y mientras entrevistaba a Rodolfo Colombo, el conductor percibió el temblor pero mantuvo la calma. Con soltura, señaló lo que estaba ocurriendo y continuó el intercambio, sin perder el hilo de la charla. La escena mostró templanza y profesionalismo en medio de la sorpresa.

Entre los recuerdos que volvieron a cobrar vida en las redes aparece un video inédito que muestra la reacción de los conductores de Telesol segundos antes de salir al aire, en plena sacudida.

En las imágenes, grabadas el 16 de septiembre de 2015, se ve a Daniela Pinardi y a su compañero Marcelo Yacante en el set del noticiero de la tarde, sorprendidos mientras las luces y objetos del estudio comenzaban a moverse. “Era un día de semana y siempre teníamos que estar diez minutos antes del noticiero. Teníamos la copita de agua y se empezaron a mover las luces y todo, entonces dijimos: ‘ya va a pasar, ya va a pasar’”, recordó Pinardi en Telesol, al repasar aquel momento.

La periodista confesó que el miedo la paralizó por unos segundos. “Los gestos que se ven son porque pensaba en mi mamá, que estaba en el Barrio San Martín, en un séptimo piso. Me preguntaba si se habrán caído las torres o no, porque no terminaba nunca”, relató.

El episodio, que hoy circula con fuerza en plataformas digitales, también trae a la memoria el recuerdo de Yacante, quien falleció el 19 de enero de 2017, a los 49 años, tras un paro cardiorrespiratorio en su domicilio. “Marcelo era muy gracioso, hablaba todo el tiempo. Después nos enteramos de que el terremoto había sido en Chile. Pasó y sobrevivimos. Y quedó ese recuerdo enorme de mi compañero, que durante años nos hemos reído de esa situación”, agregó Pinardi.

Aquella tarde de 2015, a las 19.54, un terremoto de magnitud 8,4 con epicentro en la Región de Coquimbo sacudió a Chile y se sintió en varias provincias argentinas. En San Juan, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró al menos 15 movimientos leves posteriores, imperceptibles para la mayoría de la población, pero que confirmaban la magnitud del fenómeno.