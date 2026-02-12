"Sismo cercano": el alerta que recibieron los sanjuaninos segundos antes del temblor en Chile

Mientras muchos sanjuaninos realizaban sus tareas cotidianas este jueves por la mañana, miles de celulares vibraron con un inesperado aviso segundos antes de que se sintiera un fuerte movimiento sísmico proveniente de Chile .

Según reportaron vecinos y usuarios de redes sociales, el mensaje automático de Google que apareció en sus dispositivos Android decía “Sismo cercano” , acompañado de recomendaciones preventivas antes de que se sintiera el temblor en la provincia.

El sismo, con epicentro en Chile, fue ampliamente percibido en San Juan alrededor de las 10:34 horas y generó inquietud entre quienes estaban en sus casas, trabajos o en la vía pública.

Poco antes de que comenzaran las sacudidas, numerosos sanjuaninos recibieron en sus teléfonos la notificación que señalaba la posibilidad de un movimiento telúrico, lo que les dio unos segundos de anticipación para prepararse.

La función, desarrollada por Google para dispositivos Android, forma parte de un sistema de alertas sísmicas que utiliza sensores y datos del movimiento de la tierra para enviar avisos antes y durante un evento sísmico.

image

image