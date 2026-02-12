jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorpresa

"Sismo cercano": el alerta que recibieron los sanjuaninos segundos antes del temblor en Chile

Mientras muchos sanjuaninos realizaban sus tareas este jueves por la mañana, un alerta de Google les advirtió sobre lo que iba a pasar apenas segundos después. ¿Te llegó?

Por Redacción Tiempo de San Juan
sismo

Mientras muchos sanjuaninos realizaban sus tareas cotidianas este jueves por la mañana, miles de celulares vibraron con un inesperado aviso segundos antes de que se sintiera un fuerte movimiento sísmico proveniente de Chile.

Lee además
¡se movio todo!: fortisimo temblor en chile se sintio en san juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
jueves ventoso en san juan: rafagas de hasta 50 km/h y maxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

Según reportaron vecinos y usuarios de redes sociales, el mensaje automático de Google que apareció en sus dispositivos Android decía “Sismo cercano”, acompañado de recomendaciones preventivas antes de que se sintiera el temblor en la provincia.

El sismo, con epicentro en Chile, fue ampliamente percibido en San Juan alrededor de las 10:34 horas y generó inquietud entre quienes estaban en sus casas, trabajos o en la vía pública.

Poco antes de que comenzaran las sacudidas, numerosos sanjuaninos recibieron en sus teléfonos la notificación que señalaba la posibilidad de un movimiento telúrico, lo que les dio unos segundos de anticipación para prepararse.

La función, desarrollada por Google para dispositivos Android, forma parte de un sistema de alertas sísmicas que utiliza sensores y datos del movimiento de la tierra para enviar avisos antes y durante un evento sísmico.

image
image
image
Seguí leyendo

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización

¿Un cometa en San Juan? Un vecino capturó un impactante fenómeno en el cielo capitalino

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales

Denuncian que una firma mendocina destruyó una arboleda de más de 15 años en Capital

Iglesia logro respaldo nacional y recibirá varios millones para potenciar el turismo

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Con dos perlitas se viene la novena Caminata de Mentoreo: qué es y cómo participar

Pesar por el fallecimiento de Susana Coria, una querida docente de Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡se movio todo!: fortisimo temblor en chile se sintio en san juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Te Puede Interesar

Intentó defender a su hermana de un robo y le dieron un puntazo con una llave de bugías
Rawson

Intentó defender a su hermana de un robo y le dieron un puntazo con una llave de bugías

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas video
Proyecto retorno

San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

En el Paso de Agua Negra, impresionante derrumbe de rocas tras el fuerte sismo en Chile
En plena temporada

En el Paso de Agua Negra, impresionante derrumbe de rocas tras el fuerte sismo en Chile

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha