Vacunación en San Juan: se adelanta la triple viral y ya hay 700 embarazadas inmunizadas contra el VSR

A un mes del lanzamiento de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, San Juan ya inmunizó a 700 embarazadas . La provincia refuerza el calendario nacional, adelanta la triple viral y sostiene operativos en territorio para ampliar coberturas en todas las edades. Los datos se dieron a conocer este jueves, en conferencia de prensa.

La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Fernanda Paredes informó que ya se han vacunado 700 embarazadas contra el virus sincicial respiratorio, es decir que ya 700 pequeños van a estar protegidos contra la bronquiolitis.

image

La vacuna contra el virus sincicial respiratorio está destinada a embarazadas, entre la semana 32 a la 36 semanas de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes de nacer. De esta manera, se brinda protección en los primeros meses de vida, etapa en la que las infecciones respiratorias pueden ser más graves.

Esta estrategia se suma a otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la antigripal, cuya cobertura en 2025 superó el 100% de la población objetivo en la provincia. Además, la vacunación del personal de salud también mostró un crecimiento significativo, fortaleciendo la protección de los pacientes y de los propios equipos sanitarios.

Cambios en el calendario nacional 2026

Desde el primero de enero de 2026 entraron en vigencia modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación. En San Juan, el primer paso fue capacitar y fortalecer a los equipos de salud para garantizar la correcta implementación de los cambios.

La principal novedad es el adelantamiento del refuerzo de la vacuna triple viral. Hasta ahora, una de las dosis se aplicaba al ingreso escolar; con la nueva disposición, se administra entre los 15 y 18 meses de edad para los niños nacidos a partir de junio de 2024.

image

De esta manera, el esquema queda conformado con una primera dosis al año de vida y un refuerzo a los quince meses. El objetivo es que los niños cuenten con protección completa antes de los 5 años y antes del inicio de campañas nacionales o del ingreso al sistema escolar.

Las vacunas del calendario nacional están disponibles en todos los centros de salud de la provincia, tanto del sector público como del sector privado.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acercarse con el carnet de vacunación para verificar esquemas y completar dosis pendientes. La vacunación es gratuita y obligatoria, y constituye una herramienta clave de prevención.

En cuanto a la vacunación antigripal 2026, la provincia se encuentra preparada y a la espera de la confirmación oficial por parte de Nación sobre la fecha de distribución. Las dosis ya se encuentran en el país, por lo que no se prevén demoras en su llegada.

Mientras tanto, hasta el 28 de febrero continúa disponible la vacuna antigripal para mayores de 65 años que aún no hayan recibido su dosis correspondiente.

Ingreso escolar y trabajo territorial

Con el inicio del ciclo lectivo, la cartera sanitaria refuerza la importancia de completar el calendario, especialmente en niños que ingresan al sistema escolar. Durante todo el año se desarrollan operativos para garantizar que los pequeños lleguen al aula con sus esquemas al día.

Este verano se trabajó intensamente en colonias, jardines de cosecha y espacios recreativos tanto públicos como privados.

Adolescencia y otras etapas

La estrategia de inmunización también contempla a los adolescentes, especialmente en el grupo de 10 a 11 años, en el que se aplican vacunas claves para reforzar la protección antes de la adultez. Las coberturas han mostrado mejoras, aunque las autoridades remarcan la necesidad de continuar trabajando para alcanzar y sostener altos niveles en todos los grupos etarios.