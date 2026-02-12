jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Vacunación en San Juan: se adelanta la triple viral y ya hay 700 embarazadas inmunizadas contra el VSR

Desde el Ministerio de Salud informaron sobre el calendario nacional de Vacunación en San Juan. Todo lo que tenés que tener en cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A un mes del lanzamiento de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, San Juan ya inmunizó a 700 embarazadas. La provincia refuerza el calendario nacional, adelanta la triple viral y sostiene operativos en territorio para ampliar coberturas en todas las edades. Los datos se dieron a conocer este jueves, en conferencia de prensa.

Lee además
las vacunas siguen siendo esenciales: la oms alerta por el aumento global de la variante h3n2 de la gripe

"Las vacunas siguen siendo esenciales": la OMS alerta por el aumento global de la variante H3N2 de la gripe
laura campora lidera en suiza un equipo de investigacion de nuevas vacunas y remedios oncologicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Fernanda Paredes informó que ya se han vacunado 700 embarazadas contra el virus sincicial respiratorio, es decir que ya 700 pequeños van a estar protegidos contra la bronquiolitis.

image

La vacuna contra el virus sincicial respiratorio está destinada a embarazadas, entre la semana 32 a la 36 semanas de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes de nacer. De esta manera, se brinda protección en los primeros meses de vida, etapa en la que las infecciones respiratorias pueden ser más graves.

Esta estrategia se suma a otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la antigripal, cuya cobertura en 2025 superó el 100% de la población objetivo en la provincia. Además, la vacunación del personal de salud también mostró un crecimiento significativo, fortaleciendo la protección de los pacientes y de los propios equipos sanitarios.

Cambios en el calendario nacional 2026

Desde el primero de enero de 2026 entraron en vigencia modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación. En San Juan, el primer paso fue capacitar y fortalecer a los equipos de salud para garantizar la correcta implementación de los cambios.

La principal novedad es el adelantamiento del refuerzo de la vacuna triple viral. Hasta ahora, una de las dosis se aplicaba al ingreso escolar; con la nueva disposición, se administra entre los 15 y 18 meses de edad para los niños nacidos a partir de junio de 2024.

image

De esta manera, el esquema queda conformado con una primera dosis al año de vida y un refuerzo a los quince meses. El objetivo es que los niños cuenten con protección completa antes de los 5 años y antes del inicio de campañas nacionales o del ingreso al sistema escolar.

Las vacunas del calendario nacional están disponibles en todos los centros de salud de la provincia, tanto del sector público como del sector privado.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acercarse con el carnet de vacunación para verificar esquemas y completar dosis pendientes. La vacunación es gratuita y obligatoria, y constituye una herramienta clave de prevención.

En cuanto a la vacunación antigripal 2026, la provincia se encuentra preparada y a la espera de la confirmación oficial por parte de Nación sobre la fecha de distribución. Las dosis ya se encuentran en el país, por lo que no se prevén demoras en su llegada.

Mientras tanto, hasta el 28 de febrero continúa disponible la vacuna antigripal para mayores de 65 años que aún no hayan recibido su dosis correspondiente.

Ingreso escolar y trabajo territorial

Con el inicio del ciclo lectivo, la cartera sanitaria refuerza la importancia de completar el calendario, especialmente en niños que ingresan al sistema escolar. Durante todo el año se desarrollan operativos para garantizar que los pequeños lleguen al aula con sus esquemas al día.

Este verano se trabajó intensamente en colonias, jardines de cosecha y espacios recreativos tanto públicos como privados.

Adolescencia y otras etapas

La estrategia de inmunización también contempla a los adolescentes, especialmente en el grupo de 10 a 11 años, en el que se aplican vacunas claves para reforzar la protección antes de la adultez. Las coberturas han mostrado mejoras, aunque las autoridades remarcan la necesidad de continuar trabajando para alcanzar y sostener altos niveles en todos los grupos etarios.

Temas
Seguí leyendo

Quienes vayan a la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Así reaccionaron dos conductores sanjuaninos en pleno temblor: del tributo a Marcelo Yacante a la soltura del 'Pelado'

"Sismo cercano": el alerta que recibieron los sanjuaninos segundos antes del temblor en Chile

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización

¿Un cometa en San Juan? Un vecino capturó un impactante fenómeno en el cielo capitalino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡se movio todo!: fortisimo temblor en chile se sintio en san juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

Te Puede Interesar

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Por Luz Ochoa
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza
De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Plantacion de alfalfa sanjuanina premiun que será exportada a Dubai. 
Agro y mercados internacionales

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai