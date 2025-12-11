jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

"Las vacunas siguen siendo esenciales": la OMS alerta por el aumento global de la variante H3N2 de la gripe

La OMS advierte sobre el aumento global de la variante H3N2 de la gripe, especialmente la subclase K, y destaca la importancia de reforzar la vacunación, mantener la vigilancia epidemiológica y aplicar medidas preventivas para proteger a los grupos de mayor riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-11 at 5.52.25 PM

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre un aumento global de la gripe estacional desde octubre de 2025, con predominio del virus de influenza A (H3N2), especialmente de la subclase genética K. El organismo internacional destacó la importancia de reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica para limitar la propagación del virus.

Lee además
vuelven los barbijos a espana por la epidemia de la variante k del virus h3n2 de la gripe a
Preocupación

Vuelven los barbijos a España por la epidemia de la variante K del virus H3N2 de la gripe A
Un paracaidista cayó en plena avenida de la capital mexicana y quedó colgado de un semáforo.
Video viral

Insólito: un paracaidista quedó colgado de un semáforo en plena Ciudad de México

La subclase K (identificada como J.2.4.1 en la nomenclatura Nextclade/Nextstrain) ha mostrado un crecimiento rápido en su detección en más de 34 países durante los últimos seis meses. Esta variante presenta mutaciones en la hemaglutinina que la diferencian de otras subclases y ha tenido presencia especialmente marcada en Australia y Nueva Zelanda desde agosto de 2025. Hasta la fecha, no se ha detectado en Sudamérica. La expansión de H3N2 coincide con el inicio del invierno en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur algunas naciones han experimentado temporadas de gripe más largas de lo habitual. En las zonas tropicales, la circulación del virus se ha mantenido constante, con un aumento progresivo de la subclase K desde finales de septiembre.

El predominio de H3N2 y la subclase K se ha registrado en África, Europa, América, el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental. En Europa, la temporada de gripe comenzó unas cuatro semanas antes de lo habitual, afectando especialmente a personas mayores de 65 años. En América, la transmisión se intensificó en Brasil y Chile desde agosto, aunque sin señales de mayor gravedad. En el Sudeste Asiático, H3N2 representa el 43% de los casos positivos, mientras que en el Pacífico Occidental la subclase K constituye el 89% de las secuencias reportadas. La OMS advirtió que estos brotes pueden ejercer presión sobre los sistemas sanitarios, aunque la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados.

El organismo insistió en la necesidad de mantener vigilancia global continua, fortalecer la detección de cambios en los virus respiratorios y actualizar las estrategias de comunicación de riesgos. En cuanto al diagnóstico, sugirió el uso de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) para casos graves y pruebas rápidas o digitales para casos leves, según los recursos disponibles. El tratamiento debe enfocarse en atención de soporte de alta calidad, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal sanitario. El uso de antivirales se recomienda para quienes presentan mayor riesgo de complicaciones graves.

La OMS subrayó que la vacunación anual sigue siendo la principal medida preventiva. La composición de la vacuna se actualiza regularmente para adaptarse a los virus circulantes, incluyendo A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Victoria. Según datos preliminares, la vacuna actual ofrece una protección del 70-75% para evitar hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y del 30-40% en adultos. Se recomienda vacunar prioritariamente a los grupos de alto riesgo y al personal sanitario, aunque vacunarse en cualquier momento de la temporada aporta beneficios.

La OMS destacó la importancia de aplicar medidas de prevención, como higiene de manos, uso de mascarillas por personas sintomáticas y autoaislamiento voluntario. Además, recomendó fortalecer la comunicación de riesgos, con mensajes claros y adaptados a los contextos culturales, para fomentar la vacunación y contrarrestar la desinformación. Por el momento, el organismo no considera necesarias restricciones de viaje o comercio con los países afectados por la gripe estacional.

Seguí leyendo

La guerra entre Tailandia y Camboya sigue sumando muertos, heridos, y desplazados

Detuvieron al ex presidente de Bolivia por presunta corrupción

Redes sociales: Desde hoy, Australia las prohibe para menores de 16 años

Un país de América Latina va camino a convertirse en potencia global en 2028

¡De película! Así fue la salida de María Corina Machado de Venezuela

Se dispararon los casos de gripe H3N2 y varios países vuelven a aplicar medidas de la pandemia

Finalmente, Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

Elecciones: La presidenta de Honduras denunció adulteración de resultados, e injerencia de Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuelven los barbijos a espana por la epidemia de la variante k del virus h3n2 de la gripe a
Preocupación

Vuelven los barbijos a España por la epidemia de la variante K del virus H3N2 de la gripe A

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia. 
Clave

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes
Giro inesperado

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Inflación en San Juan.
Estadística

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional