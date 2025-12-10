miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crecimiento

Un país de América Latina va camino a convertirse en potencia global en 2028

Según los expertos, este país sería el único de la región que en 2028 estaría en condiciones de competir con China, Rusia, Europa y Estados Unidos, tanto en economía como en seguridad.

Por Guido Berrini
image

Un gigante sudamericano, con más de 200 millones de habitantes y vastos recursos naturales, ha captado la atención de analistas y gobiernos globales, perfilándose como la próxima gran potencia emergente. Brasil no solo está redefiniendo el liderazgo regional en América Latina, sino que se está posicionando para competir mano a mano con las potencias mundiales, tanto en el ámbito económico como en el militar.

Lee además
brasil se le planta a eeuu: larga conversacion de lula con trump sobre aranceles
Negociaciones

Brasil se le planta a EEUU: Larga conversación de Lula con Trump sobre aranceles
Lula anunció que irá por un cuarto mandato a presidente de Brasil.
Cuerda para rato

Anuncio en Brasil: Lula da Silva confirma que se presentará para disputar un cuarto mandato como presidente

Ascenso económico: Rumbo al Top 10 global

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan a Brasil como la única potencia latinoamericana en el top 10 de las economías más grandes del mundo para 2028. Se espera que el país escale al octavo lugar del ranking global, superando a naciones europeas como Italia y Canadá.

Este ascenso no es casual, sino el resultado de una estrategia diversificada y la explotación de recursos clave:

  • Motor Energético Global: Brasil se posiciona como líder en biocombustibles y cuenta con una industria petrolera en expansión, produciendo aproximadamente 178 millones de toneladas anuales de crudo, lo que le permite competir con potencias tradicionalmente dominantes como Irán y Emiratos Árabes Unidos. Además, avanza significativamente en la generación de energías renovables.
  • Recursos Estratégicos: El país es un proveedor global de alimentos y minerales estratégicos, convirtiéndose en un socio indispensable para las naciones que buscan asegurar la seguridad energética y alimentaria en un contexto de creciente incertidumbre mundial.
  • Innovación y Tecnología: Más allá de sus riquezas naturales, Brasil busca consolidar un perfil innovador mediante inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y el desarrollo del hidrógeno verde. Esta sinergia lo posiciona como un referente en la transición energética y tecnológica de la próxima década.

Este fortalecimiento económico ya genera expectativas en el equilibrio global. Para Estados Unidos y Europa, el crecimiento de Brasil representa un desafío a la hegemonía histórica, mientras que potencias como Rusia y China lo observan como un potencial competidor dentro de sus propios espacios de cooperación. Su rol activo dentro del bloque BRICS ha sido, de hecho, una plataforma central para incrementar su influencia en los debates económicos internacionales y diversificar alianzas.

Poder militar: Tecnología de vanguardia y autosuficiencia

En el plano militar, Brasil ya se consolida como la principal potencia militar y el país más poderoso de América Latina. Su capacidad militar ha crecido hasta el punto de operar con tecnología de última generación y desafiar a las grandes potencias mundiales en el terreno de la defensa y la seguridad.

El poderío militar brasileño se sustenta en una tríada única en la región:

  • Capacidad Operativa y Financiamiento: El ejército brasileño es el más grande en número de efectivos, con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón. Además, el presupuesto para defensa alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, la cifra más alta de la región, garantizando la operatividad de una fuerza terrestre moderna y la expansión de su armada y fuerza aérea.
  • Autonomía Tecnológica: Uno de los pilares de su poder es la capacidad de desarrollar tecnología de defensa propia. Empresas nacionales producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados. Brasil ya opera con cazas supersónicos Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y está probando el submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. Esta inversión en investigación y desarrollo (cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa) reduce la dependencia de importaciones y refuerza su posición.
  • Ranking Global: De acuerdo con el ranking Global Firepower 2024, Brasil se ubica en el puesto 12 a nivel global, por encima de países como Irán, Israel o Ucrania.

Al combinar el tamaño de su ejército, la inversión sostenida y el desarrollo tecnológico propio, Brasil proyecta poder más allá de sus fronteras, consolidando una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación.

El fortalecimiento de Brasil, tanto en la economía como en el ámbito militar, subraya su avance hacia un papel de mayor autonomía en el nuevo orden geopolítico. El futuro económico de toda la región podría depender de su éxito, marcando el inicio de una nueva etapa donde América Latina se posiciona como un actor más relevante en el escenario mundial.

Seguí leyendo

Le dictaron prisión preventiva en una comisaría a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil

¡De película! Así fue la salida de María Corina Machado de Venezuela

Se dispararon los casos de gripe H3N2 y varios países vuelven a aplicar medidas de la pandemia

Finalmente, Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

Elecciones: La presidenta de Honduras denunció adulteración de resultados, e injerencia de Trump

En Dinamarca celebran la venta a Argentina de los F-16

Trump lanzó un fuerte paquete de subsidios para productores agrícolas

Nobel de la Paz: Dudan si María Corina Machado se presentará a recibirlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡de pelicula! asi fue la salida de maria corina machado de venezuela
Operativo

¡De película! Así fue la salida de María Corina Machado de Venezuela

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la contradicción con una prueba clave
Mala praxis

La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la "contradicción" con una prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA
Investigación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra