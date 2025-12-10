miércoles 10 de diciembre 2025

Operativo

¡De película! Así fue la salida de María Corina Machado de Venezuela

La dirigenta antichavista María Corina Machado debía llegar a Oslo para recibir el premio nobel de la paz, galardón que finalmente fue entregado a su hija, que junto a su familia la esperaban en Noruega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

María Corina Machado, la principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro y flamante premio nobel de la paz, logró salir subrepticiamente de Venezuela la noche anterior al 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, en una operación de alto riesgo. El operativo fue el primer paso, y el más difícil, para que la líder opositora pueda reunirse con su familia y tener en sus manos la distinción otorgada en Noruega.

Nobel de la Paz: Dudan si María Corina Machado se presentará a recibirlo
Misterio

Nobel de la Paz: Dudan si María Corina Machado se presentará a recibirlo
La rápida expansión de la gripe en el hemisferio norte encendió alertas internacionales debido al comportamiento inusual del subclado K de la variante H3N2.
Alarma en el mundo

Se dispararon los casos de gripe H3N2 y varios países vuelven a aplicar medidas de la pandemia

Según revelaciones del diario norteamericano Wall Street Journal, que cita a fuentes del gobierno de Donald Trump, la evasión se llevó a cabo en una pequeña lancha. De noche y con una pequeña comitiva de seguridad, Machado se hizo a la mar y navegó menos de tres horas, recorriendo las 25/30 millas náuticas (equivalentes a 45/60 kilómetros) que la separaban de Curazao, su primer destino. La operación ha sido descrita como un plan que podría pasar por un "guion de Hollywood o de una señal de 'streaming'".

Una vez a salvo en Curazao, Machado tomó un vuelo con destino a Noruega, logrando así escapar de Venezuela y del cierre casi total del espacio aéreo venezolano decretado tras la incursión ilegal de aeronaves norteamericanas..

Un viaje peligroso

Machado, quien había permanecido escondida durante un año y medio para evitar ser arrestada, enfrentaba un riesgo extremo al intentar salir del país. De hecho, un alto funcionario del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo advirtió que la logística para trasladarla había resultado “más complicada de lo previsto”.

Pese a sus esfuerzos, Machado no logró llegar a tiempo para asistir a la ceremonia de entrega del galardón en la capital noruega. El titular del comité nobel había confirmado previamente su ausencia para no comprometer su seguridad. En su representación, su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el premio y transmitió el discurso de su madre.

Agradecimiento

La opositora pudo confirmar su salida en una llamada telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel. En dicha conversación, Machado explicó que "mucha gente arriesgó sus vidas" para permitir su viaje a Oslo. "Estoy muy agradecida a ellos y esto es una muestra de lo que este galardón significa para el pueblo venezolano", dijo Machado.

Machado difundió un mensaje indicando que estaba abordando un vuelo para llegar lo más rápidamente posible a Oslo para reunirse con la distinción y con su familia. Expresó su emoción por la oportunidad de abrazar a sus hijos y a su familia, a quienes no ve desde hace dos años.

El contexto geopolítico que rodea esta evasión es notable, ya que el gobierno de Donald Trump mantiene en el Caribe el mayor operativo militar estadounidense en décadas, con autorización para atacar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, lo que podría servir de reaseguro para la opositora.

Machado ha prometido que, tras reunirse con el galardón y su familia, regresará a Venezuela, aunque esa parte del plan es considerada sumamente peligrosa.

