Anuncio en Brasil: Lula da Silva confirma que se presentará para disputar un cuarto mandato como presidente

Luego de meses de rumores y especulaciones, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que se postulará para la reelección el próximo año. Si gana, iniciará su cuarto mandato, luego de haber gobernado en dos períodos entre 2003 y 2010, y ahora, desde enero de 2023.

"Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil", dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia.

El líder brasileño está viajando por Asia. Después de su visita a Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto, se dirigirá a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Los medios brasileños informaron que Lula tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Malasia el domingo, tras una llamada telefónica conciliatoria a principios de este mes. Se espera que los dos líderes discutan el arancel comercial del 50% que Trump impuso a Brasil y que desató un fuerte cruce diplomático.

La Constitución de Brasil permite a los presidentes servir solo dos mandatos consecutivos. Lula regresó al poder en 2023 después de 13 años fuera del poder y sigue siendo elegible para postularse nuevamente.

Cambio de planes

Antes de derrotar a Jair Bolsonaro en una ajustada segunda vuelta en 2022, Lula había dicho que esa sería su última campaña tanto por su edad como porque creía que el país necesitaba una renovación política. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría postularse nuevamente.

En febrero de 2023, el presidente indicó que podría buscar la reelección en 2026, agregando que su decisión dependería del contexto político del país y de su salud.

Figura dominante en la izquierda de Brasil, Lula es el presidente con más años de servicio desde el retorno a la democracia hace 40 años.

Dudas por su edad y su salud

Algunos políticos brasileños han expresado preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud. Se sometió a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral a finales del año pasado después de una caída en el baño. Aun así, Lula insiste frecuentemente en que se mantiene saludable y enérgico, compartiendo a menudo videos de sus entrenamientos en las redes sociales.

El presidente brasileño lidera actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban. Los aranceles de Trump reenergizaron al líder brasileño y aumentaron su popularidad.

Su principal rival político, Bolsonaro, ha sido inhabilitado para postularse a un cargo y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

Aunque aún no ha surgido un candidato de oposición fuerte, los analistas dicen que un contendiente viable probablemente dependerá del respaldo de Bolsonaro mientras cumple su condena bajo arresto domiciliario.

FUENTE: Clarín con información de AP