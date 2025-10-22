miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Dormir bien: el factor olvidado que puede definir el éxito o fracaso al adelgazar

Nuevas investigaciones revelan que el sueño influye directamente en cómo el cuerpo pierde grasa y conserva músculo, incluso con la misma dieta y rutina de ejercicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-22 at 6.24.22 PM

Dormir poco podría sabotear los esfuerzos de quienes buscan perder peso, incluso cuando mantienen una alimentación saludable y hacen ejercicio con regularidad. Así lo confirman varios estudios que muestran que la duración del sueño no solo afecta la cantidad de peso perdido, sino también su composición, es decir, cuánto de esa pérdida corresponde a grasa y cuánto a masa muscular.

Lee además
La joven argentina Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca.
Paradero confirmado

Apareció la joven argentina que era buscada en España: ¿qué reveló la policía?
Un terremoto con epicentro en Ecuador generó temor en distintas zonas del país.
Alarma

Un terremoto de magnitud 6.1° sacudió Ecuador causando temor entre la población

Dormir menos, perder más músculo

Investigaciones publicadas en Annals of Internal Medicine y CMAJ demostraron que las personas que duermen apenas 5,5 horas por noche mientras siguen una dieta hipocalórica pierden 60% más músculo y 55% menos grasa que quienes duermen 8,5 horas, pese a consumir las mismas calorías.

Estos hallazgos, también difundidos por el divulgador de salud Gains, contradicen la idea tradicional de que basta con comer menos y moverse más para lograr una buena composición corporal.

El sueño como regulador metabólico

En un estudio liderado por Arlet Nedeltcheva, diez adultos con sobrepeso siguieron una dieta controlada durante dos periodos de 14 días: uno con 8,5 horas de sueño y otro con 5,5. Aunque ambos grupos perdieron unos 3 kilos, los resultados fueron muy distintos: quienes durmieron menos perdieron más masa magra (2,4 kg frente a 1,5 kg) y menos grasa (0,6 kg frente a 1,4 kg).

Además, el grupo con más descanso presentó un gasto energético casi doble (1.039 kcal/día frente a 573 kcal/día), lo que sugiere que la falta de sueño ralentiza el metabolismo y estimula la conservación de grasa.

Hormonas en desequilibrio

Los especialistas Jean-Philippe Chaput y Angelo Tremblay, autores del análisis en CMAJ, explican que la restricción crónica del sueño altera el equilibrio hormonal: disminuye la leptina (que regula la saciedad), aumenta la grelina (que estimula el apetito) y eleva el cortisol, la hormona del estrés que favorece el almacenamiento de grasa.

Como resultado, las personas que duermen poco tienden a sentir más hambre y a perder más músculo, lo que dificulta la adherencia a una dieta hipocalórica y reduce la eficacia del entrenamiento.

Consejos prácticos: dormir también se entrena

“El sueño no es opcional; es tan importante como la dieta y el entrenamiento”, advierte Gains, quien recomienda dormir entre 7 y 9 horas diarias, mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y crear un entorno propicio para el descanso.

Estas pautas coinciden con las sugerencias publicadas en CMAJ, que instan a los profesionales de la salud a incluir la evaluación del sueño en los programas para el control del peso. Herramientas como el Pittsburgh Sleep Quality Index permiten detectar problemas de descanso que pueden estar obstaculizando los resultados.

Más horas de sueño, mejores resultados

La evidencia epidemiológica refuerza la importancia de este hábito. En un seguimiento de 123 adultos con sobrepeso, quienes dormían mejor al inicio del tratamiento lograron mayores reducciones de grasa corporal. Otro estudio, con 245 mujeres, mostró que dormir más de 7 horas diarias aumentó un 33% las probabilidades de éxito en los planes de adelgazamiento.

Dormir bien también reduce los antojos nocturnos, mejora la disposición para hacer ejercicio y ayuda a mantener el peso a largo plazo.

Seguí leyendo

Rusia ataca un jardín de infantes ucraniano en horario escolar

El cometa Lemmon iluminará el cielo: cómo y cuándo ver un espectáculo que no se repetirá en mil años

La hermana de la argentina desaparecida en España habló de "trata de personas"

Netanyahu destituyó al consejero de Seguridad Nacional israelí

Dramática búsqueda de una joven argentina que viajó a España por trabajo y desapareció hace una semana

Amazon explicó la sencilla razón del apagón que conmocionó al mundo

Investigan cómo la mala calidad del sueño afecta la salud física y mental de los adolescentes

Con nuevo récord, el oro alcanza un máximo de capitalización global

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La joven argentina Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca.
Paradero confirmado

Apareció la joven argentina que era buscada en España: ¿qué reveló la policía?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Te Puede Interesar

La denuncia contra el actor sanjuanino fue archivada porque la presunta víctima no quiso continuar el proceso
UFI CAVIG

La denuncia contra el actor sanjuanino fue archivada porque la presunta víctima no quiso continuar el proceso

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones
Operativo

San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Tras el exabrupto de Oro, la hija de Tellechea respondió: De estos tipos puedo esperar cualquier cosa
Absolución

Tras el exabrupto de Oro, la hija de Tellechea respondió: "De estos tipos puedo esperar cualquier cosa"

Presencia policial en el barrio Valle Grande, tras el asesinato de Emir Barboza.
Caso Emir Barboza

Registraron al menos cuatro denuncias por amenazas de muerte vinculadas al crimen en el Valle Grande

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Acción

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario