jueves 23 de octubre 2025

Tecno

WhatsApp lanza la función "@todos": de qué se trata la nueva e innovadora función

Meta anunció que la herramienta de WhatsApp estará disponible en las próximas actualizaciones y tendrá algunas restricciones según la cantidad de usuarios por grupo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

WhatsApp sigue sumando innovaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. La aplicación de mensajería más popular del mundo trabaja en una nueva herramienta que permitirá mencionar a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo, con una única etiqueta. La función, actualmente en fase beta, se desplegará de forma global en las próximas semanas.

Cómo funcionará la nueva opción de menciones masivas en WhatsApp

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, esta novedad está disponible en la versión beta 2.25.31.9 de WhatsApp para Android, ya accesible desde Google Play Store.

image
La nueva funci&oacute;n que permite revolucionar WhatsApp

La nueva función que permite revolucionar WhatsApp

Gracias a esta actualización, los usuarios podrán escribir “@all” o “@todos” para notificar a todos los integrantes de un grupo sin necesidad de etiquetar a cada persona por separado. Esta función promete agilizar las comunicaciones, especialmente en grupos grandes o de trabajo, donde la coordinación suele requerir varios mensajes.

Restricciones y detalles de la nueva herramienta

Meta, empresa dueña de WhatsApp, aclaró que el uso de esta etiqueta tendrá ciertas limitaciones según el tamaño del grupo.

  • En los grupos de hasta 32 integrantes, cualquiera podrá usar la función “@all”.

  • En cambio, en los grupos con más de 33 participantes, solo los administradores tendrán habilitada la opción para evitar el exceso de notificaciones.

El objetivo de esta medida es mantener el orden en los chats numerosos y evitar una sobrecarga de mensajes que complique la lectura o genere confusión entre los participantes.

Posibilidad de silenciar las menciones

Otro punto interesante es que los usuarios podrán desactivar las notificaciones de menciones masivas, lo que brinda mayor control sobre las alertas y evita interrupciones innecesarias.

Por ahora, la función sigue en etapa de prueba beta, pero se espera que llegue a todos los dispositivos Android e iOS una vez que finalicen las evaluaciones internas.

Con esta herramienta, WhatsApp refuerza su compromiso por ofrecer una comunicación más rápida, práctica y adaptada a las necesidades de sus comunidades.

