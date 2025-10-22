Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió Ecuador causando temor entre la población

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región fronteriza entre Ecuador y Perú en la noche del martes, generando temor entre la población, aunque sin causar víctimas fatales ni daños materiales confirmados, según los primeros informes oficiales.

El movimiento telúrico se produjo a las 19:05 hora local (00:05 GMT del miércoles, 21:05 en Argentina), con epicentro a unos 80 kilómetros al sureste de Arenillas, en la provincia ecuatoriana de El Oro, cerca del límite con Perú. La profundidad fue de 83 kilómetros, según el reporte inicial del Instituto Geofísico (IG) de Ecuador.

El temblor se sintió con fuerza en varias ciudades del sur de Ecuador, entre ellas Machala y Cuenca. En la primera, capital de El Oro, una vecina relató al diario El Universo: “Sentimos que todo se movía, los vidrios sonaban y no sabíamos dónde correr”. También se percibieron vibraciones en otras provincias como Loja y Guayas, según reportes ciudadanos en redes sociales.

Una cámara de seguridad de un local de comidas en Ecuador captó el momento del sismo. En el video, que rápidamente se viralizó, se puede ver a varias personas alarmadas corriendo mientras la cámara se sacude violentamente por los efectos del temblor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CodigoDig_01of/status/1980811940420284549&partner=&hide_thread=false #ECUADOR



Sismo de mag 6.1 se sintió en gran parte del #Ecuador, éste Martes a las 19H05. El #InstitutoGeofísico indicó epicentro del temblor se localizó a 6.7 km del cantón #Arenillas, prov de El Oro.

Una cámara de videovigilancia captó como se sintió en un local de comidas. pic.twitter.com/Wdtf1NeIqQ — Código Digital (@CodigoDig_01of) October 22, 2025

En Perú, el movimiento sísmico también fue percibido con una intensidad entre moderada y fuerte en las localidades cercanas a la frontera. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci) confirmó que se están llevando a cabo inspecciones para evaluar posibles daños en zonas vulnerables.

Este fenómeno se produce en una región altamente sísmica, ya que Ecuador y Perú forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde confluyen varias de las principales placas tectónicas del planeta. Esta franja concentra cerca del 80% de la actividad sísmica mundial.

Por el momento, las autoridades de ambos países continúan monitoreando la situación y llaman a la población a mantenerse informada por los canales oficiales.