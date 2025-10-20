lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estudio

Investigan cómo la mala calidad del sueño afecta la salud física y mental de los adolescentes

La mala calidad del sueño en adolescentes puede afectar su metabolismo, el funcionamiento cerebral y la salud emocional, aumentando el riesgo de trastornos físicos y psicológicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 9.10.49 PM

Un equipo de científicos de distintas universidades estadounidenses analizó cómo el descanso insuficiente y los trastornos del sueño impactan en el organismo de adolescentes y jóvenes adultos, revelando alteraciones metabólicas y cerebrales que podrían tener consecuencias a largo plazo.

Lee además
amazon explico la sencilla razon del apagon que conmociono al mundo
Tecnología

Amazon explicó la sencilla razón del apagón que conmocionó al mundo
con nuevo record, el oro alcanza un maximo de capitalizacion global
Mercados

Con nuevo récord, el oro alcanza un máximo de capitalización global

El estudio, publicado en la revista Psychoneuroendocrinology, examinó a casi 2.700 participantes y encontró que los problemas para dormir, especialmente los ronquidos frecuentes, se asocian con una “carga alostática” elevada, es decir, un conjunto de cambios en los biomarcadores del estrés que muestran cómo el cuerpo se desgasta ante el descanso deficiente. Entre los indicadores observados figuran la presión arterial, los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Los investigadores concluyeron que quienes presentaban peor calidad de sueño mostraban mayores desequilibrios en estos parámetros, lo que podría aumentar la vulnerabilidad a enfermedades metabólicas, ansiedad o depresión. En particular, el ronquido fue identificado como una señal de alerta, ya que podría estar vinculado a la apnea del sueño, un trastorno que interrumpe el descanso y afecta la función corporal en el tiempo.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Georgia y publicado en Brain and Behavior, indicó que dormir menos de 7,5 horas altera la conectividad cerebral en adolescentes. Esta modificación interfiere con áreas relacionadas con la toma de decisiones, el control de impulsos y la gestión emocional, favoreciendo conductas impulsivas o reacciones agresivas.

Asimismo, especialistas de la Universidad de Kentucky advirtieron que intentar “recuperar horas” de sueño durante el fin de semana solo alivia parcialmente el cansancio. Aunque dormir un poco más puede mejorar el estado de ánimo y la concentración, no revierte los efectos negativos de la falta de descanso prolongada.

Finalmente, investigadores de la Universidad de Saint Joseph destacaron que la privación crónica de sueño altera el metabolismo celular de las neuronas y compromete la memoria y la cognición. Estas alteraciones se asemejan a las observadas en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, lo que refuerza la importancia de un descanso regular y suficiente.

Seguí leyendo

Tras la renuncia del ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Gustavo Petro le ofreció recibirlo en Colombia

La caída mundial de Amazon Web Service desató una ola de memes en las redes

Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

Apagón digital global: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de línea a miles de plataformas, incluido Mercado Pago

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Rodrigo Paz será el próximo presidente de Bolivia tras imponerse en balotaje

El papa León XIV podría cumplir el año próximo el deseo inconcluso de Francisco: visitar la Argentina

El príncipe Andrés renunció a sus títulos en la corona británica, denunciado por agresión sexual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
apagon digital global: la caida de amazon web services dejo fuera de linea a miles de plataformas, incluido mercado pago
Colapso mundial

Apagón digital global: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de línea a miles de plataformas, incluido Mercado Pago

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan