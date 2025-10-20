Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

El Museo del Louvre , en París, es uno de los más importante a lo largo y ancho del globo. Con reliquias históricas y muy valiosas, convoca a miles de turistas cada día. Este domingo se convirtió en noticia tras un acontecimiento que varios medios calificaron de audaz y cinematográfico: el robo de un botín “inestimable” en solo siete minutos.

Expertos como quienes están detrás de la investigación señalan que el golpe no fue improvisado, sino que por el contrario hubo un amplio trabajo de investigación para poder ejecutar el atraco de manera precisa, veloz y aprovechando las vulnerabilidades alrededor del museo que se encuentra en obras.

La fachada del museo que da al Sena registra movimiento de trabajos de renovación. Debido a las obras, la zona es habitualmente menos vigilada y se estima que los delincuentes aprovecharon esto para utilizar un montacarga o similar y acceder al museo por el primer piso, desembocando en la Galería de Apolo, donde actualmente se exhibe una selección de las Joyas de la Corona Francesa.

Medios franceses precisaron que se llevaron nueve piezas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de las joyas, la corona de la emperatriz, fue encontrada dañada fuera del museo.

image

El robo se produjo entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana (hora de París), justo después de que el museo abriera sus puertas al público, lo que generó un caos inicial entre los visitantes, ya que se estima que solo pasaron siete minutos desde que ingresaron y huyeron llevándose el suculento botín.

Tras el robo, huyeron en una motocicleta de alta cilindrada que luego fue encontrada abandonada. La fiscalía de París abrió una investigación por "robo en banda organizada".

Antecedentes de robos en el Louvre

El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. Fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

En 1983, dos piezas de armadura de la era del Renacimiento fueron robadas del Louvre y solo recuperadas casi cuatro décadas después. La colección del museo también carga con el legado de los saqueos de la era napoleónica, que continúan generando debates sobre restitución hoy en día.

El Louvre alberga más de 33.000 obras que abarcan antigüedades, escultura y pintura, desde Mesopotamia, Egipto y el mundo clásico hasta maestros europeos. Sus principales atracciones incluyen la Mona Lisa, así como la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia.

Algunas de las joyas que fueron robadas en el último atraco al Louvre

image El collar de María Luisa y un par de pendientes se encontraban entre los ocho objetos robados.

image Tiara que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III

image Collar usado por la reina María Amelia, esposa del rey Luis Felipe I.