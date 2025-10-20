lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Era de esperarse

La caída mundial de Amazon Web Service desató una ola de memes en las redes

Una gran cantidad de empresas se vieron afectadas por la caída global de Amazon Web Service. Como era de esperarse, los creadores de contenidos no demoraron en demostrar su descontento de la mejor manera: con una lluvia de memes.

Por Mariela Pérez
image

Colapso mundial. Eso sigue generando por estas horas la caída de Amazon Web Service, causando grandes problemas en empresas de todo el mundo, plataformas de streaming e incluso afectando medios de pago. Si bien todo indicaría que de a poco se va solucionando el inconveniente, los memes no demoraron en aparecer reflejando el descontento de quienes se vieron afectados por esta situación.

Lee además
apagon digital global: la caida de amazon web services dejo fuera de linea a miles de plataformas, incluido mercado pago
Colapso mundial

Apagón digital global: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de línea a miles de plataformas, incluido Mercado Pago
insolito robo en el louvre: siete minutos, un botin inestimable y un atraco que impacta al mundo
Inseguridad

Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

La caída del AWS ocasionó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía. El problema registrado en uno de sus centros de datos de Estados Unidos provocó una cadena de incidencias que se multiplicaron a lo largo de todo el planeta.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

Ante este problema global, usuarios de internet afrontaron esta "tragedia" tecnológica con humor y compartieron ingeniosos memes que ya circulan por redes sociales.

image
image
image
image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1980339217554379132&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miltonleonel018/status/1980306314208383057&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/__iarita/status/1980288098341957941&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelcianciod/status/1980319577390346422&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pilminii/status/1980310505282760967&partner=&hide_thread=false
image
image
image

Temas
Seguí leyendo

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Rodrigo Paz será el próximo presidente de Bolivia tras imponerse en balotaje

El papa León XIV podría cumplir el año próximo el deseo inconcluso de Francisco: visitar la Argentina

El príncipe Andrés renunció a sus títulos en la corona británica, denunciado por agresión sexual

Hamas le entregó a Israel el cuerpo de otro rehén

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para tratar de ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Desapareció en Alemania Alejandro Fracaroli, reconocido investigador del CONICET

Tambalea el nuevo gobierno peruano, tras la muerte de una joven en una manifestación opositora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
apagon digital global: la caida de amazon web services dejo fuera de linea a miles de plataformas, incluido mercado pago
Colapso mundial

Apagón digital global: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de línea a miles de plataformas, incluido Mercado Pago

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ

Te Puede Interesar

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal
"Vamos a ir por la visita"

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

Por Carla Acosta
Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales
Relevamiento

Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Rawson

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender
A todo o nada

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Presencia policial en el barrio Valle Grande, tras el asesinato de Emir Barboza.
Lectura oficial

El Secretario de Seguridad defendió la actuación policial tras los tres homicidios en San Juan