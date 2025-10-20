La caída mundial de Amazon Web Service desató una ola de memes en las redes

Colapso mundial. Eso sigue generando por estas horas la caída de Amazon Web Service , causando grandes problemas en empresas de todo el mundo, plataformas de streaming e incluso afectando medios de pago. Si bien todo indicaría que de a poco se va solucionando el inconveniente, los memes no demoraron en aparecer reflejando el descontento de quienes se vieron afectados por esta situación.

Inseguridad Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

Colapso mundial Apagón digital global: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de línea a miles de plataformas, incluido Mercado Pago

La caída del AWS ocasionó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía. El problema registrado en uno de sus centros de datos de Estados Unidos provocó una cadena de incidencias que se multiplicaron a lo largo de todo el planeta.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

Ante este problema global, usuarios de internet afrontaron esta "tragedia" tecnológica con humor y compartieron ingeniosos memes que ya circulan por redes sociales.

image

image

image

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1980339217554379132&partner=&hide_thread=false Las personas que usan Mercado Pago cuando se cae el sistema. pic.twitter.com/5jhpiNuBQu — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) October 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miltonleonel018/status/1980306314208383057&partner=&hide_thread=false Mercado pago cae



- El chino y yo en la caja pic.twitter.com/ROD8Wv3b4g — Papacho (@miltonleonel018) October 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/__iarita/status/1980288098341957941&partner=&hide_thread=false si no entraba a Twitter ni me enteraba q Mercado Pago se había caído porque literalmente el mío está así pic.twitter.com/0tcNo6LCPC — (@__iarita) October 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelcianciod/status/1980319577390346422&partner=&hide_thread=false Yo yendo a buscar mis 1628 pesos que me quedaron en Mercado Pago. pic.twitter.com/yCB1IewH2h — Nahuel (@nahuelcianciod) October 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pilminii/status/1980310505282760967&partner=&hide_thread=false estoy por salir y no tengo plata en efectivo

mercado pago: pic.twitter.com/7udxg5ZAyK — kia (@pilminii) October 20, 2025

image

image