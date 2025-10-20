La caída mundial de Amazon Web Service desató una ola de memes en las redes

Colapso mundial. Eso sigue generando por estas horas la caída de Amazon Web Service, causando grandes problemas en empresas de todo el mundo, plataformas de streaming e incluso afectando medios de pago. Si bien todo indicaría que de a poco se va solucionando el inconveniente, los memes no demoraron en aparecer reflejando el descontento de quienes se vieron afectados por esta situación.
La caída del AWS ocasionó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía. El problema registrado en uno de sus centros de datos de Estados Unidos provocó una cadena de incidencias que se multiplicaron a lo largo de todo el planeta.
Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.
Ante este problema global, usuarios de internet afrontaron esta "tragedia" tecnológica con humor y compartieron ingeniosos memes que ya circulan por redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1980339217554379132&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miltonleonel018/status/1980306314208383057&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/__iarita/status/1980288098341957941&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelcianciod/status/1980319577390346422&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pilminii/status/1980310505282760967&partner=&hide_thread=false