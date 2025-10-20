lunes 20 de octubre 2025

Mercados

Con nuevo récord, el oro alcanza un máximo de capitalización global

El oro sigue siendo uno de los refugios preferidos de ahorristas e inversores, impulsado, entre otros factores, por la tensión entre China y Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico, tocando los 4.330 dólares por onza, impulsado por la creciente demanda de refugio seguro ante las tensiones entre Estados Unidos y China, y las expectativas de recortes en las tasas de interés.

A este nivel, el valor total del oro existente sobre la superficie terrestre se estima en unos 30 billones de dólares.

Para ponerlo en perspectiva: una barra estándar de oro supera los $1,7 millones, una cifra que ayuda a entender por qué los bancos centrales han mantenido un ritmo constante de compras durante todo el año.

