miércoles 22 de octubre 2025

Tras cancelarse la reunión Putin-Trump

Rusia ataca un jardín de infantes ucraniano en horario escolar

Un dron ruso atacó una guardería en Járkov, tras un ataque masivo con aviones no tripulados y misiles durante la noche en todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todos los niños del jardín de infantes atacado por Rusia fueron evacuados.

Un dron ruso impactó en una guardería en Járkov, tras un ataque masivo durante la noche. Una persona falleció y siete resultaron heridas. Todos los niños fueron evacuados y se encuentran en refugios. Los informes preliminares indican que muchos presentan reacciones de estrés agudo, anunció el propio presidente Volodimir Zelenski.

Los bombardeos suceden a la cancelación de una cumbre prevista entre Putin y Trump en Budapest, anunciada hace cinco días cuando ambos mantuvieron una "positiva" llamada.

Trump dijo el martes que no quiere perder el tiempo y la Casa Blanca agregó que no hay en el futuro cercano planes para un encuentro.

Ataque masivo con drones y misiles

Un ataque a gran escala con aviones no tripulados y misiles rusos en toda Ucrania mató al menos a seis personas, incluyendo una mujer y sus dos hijas pequeñas, dijeron las autoridades el miércoles, mientras los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra fracasan y el presidente de Ucrania pide más ayuda militar extranjera.

Repetidas oleadas de misiles y drones golpearon durante la noche al menos ocho ciudades ucranianas, incluido un pueblo en la región de Kiev donde un ataque incendió una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Al menos 25 personas, incluyendo cinco niños, resultaron heridas solo en la capital, Kiev, indicaron las autoridades.

Rusia disparó 405 drones de ataque y señuelo y 28 misiles sobre Ucrania, principalmente a Kiev, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los esfuerzos de paz necesitan tiempo

Los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración con la negativa de su homólogo ruso, Vladimir Putin, a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreciera un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump dijo el martes que sus planes para una reunión inmediata con Putin estaban en suspenso porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Los líderes europeos acusaron a Putin de dilatar el conflicto en el tiempo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el miércoles que la cumbre prevista requiere una preparación cuidadosa, sugiriendo que los preparativos podrían ser largos. “Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, manifestó. “Son dos presidentes acostumbrados a trabajar de manera eficiente con una alta productividad”.

Zelenski instó a la Unión Europea, a Estados Unidos y al G7 a aumentar la presión sobre el Kremlin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones.

La presión a Moscú puede aplicarse "solo a través de sanciones, capacidades de misiles de largo alcance y diplomacia coordinada entre todos nuestros socios", afirmó.

Zelenski atribuyó la disposición de Putin a reunirse a los comentarios de Trump acerca de que estaba considerando suministrar misiles Tomahawk a Ucrania.

Rusia no ha hecho avances significativos en el campo de batalla, donde la guerra de desgaste ha causado grandes bajas en la la infantería rusa y Ucrania carece de efectivos, de acuerdo con analistas militares. Mientras, tanto Moscú como Kiev han invertido en capacidades de ataque de largo alcance para golpear la retaguardia rival.

Ucrania dice que alcanzó una importante planta química rusa

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron una planta química en la región rusa de Bryansk el martes por la noche con misiles aire-tierra Storm Shadow de fabricación británica. La fábrica es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones, explicó.

El Ministerio de Defensa de Moscú apuntó que sus defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos en varias regiones durante la noche, incluyendo las inmediaciones de San Petersburgo. Ocho aeropuertos suspendieron temporalmente los vuelos durante la noche debido a la ofensiva de Kiev.

Zelenski llegó el miércoles a la capital de Noruega, Oslo, y después visitará Estocolmo, donde se espera que se reúna con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, al inicio de lo que el líder ucraniano ha dicho que será una semana de intensa diplomacia.

Es probable que en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas el jueves se discutan más sanciones económicas internacionales contra Rusia, mientras que para el viernes hay programada una reunión de la Coalición de los Dispuestos —un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania— en Londres.

También el miércoles, se espera que Trump mantenga conversaciones en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La alianza militar ha estado coordinando entregas de armas a Kiev, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

El largo ataque ruso

Los bombardeos, que comenzaron por la noche y se prolongaron hasta la mañana del miércoles, también apuntaron a la infraestructura energética ucraniana y provocaron apagones continuos, de acuerdo con las autoridades. Rusia ha estado tratando de paralizar la red eléctrica del país antes de que llegue el crudo invierno.

“Escuchamos una fuerte explosión y luego los vidrios comenzaron a romperse, y entonces todo quedó envuelto en una llamarada. Había brasas por todas partes”, dijo Biriukova Olena, de 58 años y residente en un edificio de apartamentos, a The Associated Press. "Fue muy aterrador para los niños, nunca pensé que esto podría suceder en nuestro vecindario".

Zelenski dijo que el ataque ruso apuntó a un total de 10 regiones: Kiev, Odesa, Cherníhiv, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy.

Dos personas más fueron halladas muertas en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana, donde los servicios de emergencia rescataron a 10 personas después de que un incendio causado por los restos de un dron que impactaron en el sexto piso de un edificio residencial de 16 plantas, reportaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia acudieron también al distrito de Darnytskyi luego de que los restos de otro avión no tripulado alcanzaron un edificio residencial de 17 pisos y causaron un incendio en cinco de ellos. Quince personas, entre las que había dos menores, fueron rescatadas.

FUENTE: Clarín con información de Associated Press

