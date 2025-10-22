Un adolescente robó a un camionero en Caucete y cayó cuando intentó desbloquear el celular

La suerte le jugó a favor a un camionero caucetero que, días después de ser víctima de un robo, logró recuperar su celular de alta gama en una situación totalmente inesperada. El hecho ocurrió el pasado 17 de octubre, cuando el trabajador denunció que le habían sustraído de su camión, estacionado sobre calle Paula Albarracín, un iPhone y $200.000 en efectivo.

Con la denuncia radicada en la Comisaría 9ª y la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, la investigación parecía no avanzar, hasta que una coincidencia cambió el rumbo del caso. El hombre se acercó a un local de reparación de celulares y, al describir su equipo, el propietario del comercio le comentó que recientemente le habían llevado uno idéntico para desbloquear.

De inmediato, se dio aviso a la Policía, que procedió al secuestro del aparato. Las averiguaciones posteriores permitieron identificar a quien lo había llevado al taller: se trataba de un menor de edad.

El adolescente fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia de Menores, mientras que el celular volvió a manos de su dueño. La investigación continúa para determinar si el joven actuó solo o con la participación de otras personas.