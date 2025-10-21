martes 21 de octubre 2025

Investigación

Dramática búsqueda de una joven argentina que viajó a España por trabajo y desapareció hace una semana

Iba a trabajar de niñera a Palma de Mallorca, para lo cual viajó hacia allí a principio de mes. Investigan por un posible caso de trata, y sus allegados piden ayuda por las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paola Mariana Lens tiene 26 años y viajó hacia España por una oferta laboral. Hace una semana que sus familiares le perdieron el rastro.

Paola Mariana Lens tiene 26 años y viajó hacia España por una oferta laboral. Hace una semana que sus familiares le perdieron el rastro.

Paola Mariana Lens (26) viajó a principios de octubre hacia España por una oferta laboral que la ilusionó: iba a ser contratada de niñera en Palma de Mallorca. La joven que estaba en Villa Devoto se instaló allí, pero a los pocos días se le perdió el rastro. Desde el 14 que nada se sabe de ella, una semana atrás fue el último contacto con su familia. Desesperada, su familia pide ayuda en las redes y temen que haya sido "víctima de trata".

"Tuvo una oferta laboral de una familia alemana radicada en España. Se fue feliz, quería ahorrar para poder disfrutar la temporada de esquí en Andorra", contó Gabriela, su mamá.

La mujer contó que llegó en perfecto estado a destino, pero que desde hace una semana que no pueden contactarla. "No sabemos que le pasó. Si es que está mal anímicamente o si fue una víctima más de trata. No sabemos nada", contó Gabriela preocupada. Y pide ayuda a las autoridades españolas para poder encontrarla.

Hay sospechas de que haya sido engañada. Y que la familia alemana que la contactó no son tal. Temen por un secuestro. En charla con Crónica TV la mujer detalló: "Veníamos teniendo conversaciones fluidas a diario. Pero, el martes 14 la conversación se cortó, y el último sábado desinstaló su WhatsApp. Además, bloqueó varios de sus contactos en Instagram. Desde ahí sospechamos que algo malo le pasó", continuó Gabriela.

FUENTE: Clarín

