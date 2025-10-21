La hermana de la argentina desaparecida en España habló de "trata de personas"

Dolores, hermana de Mariana Lens, consideró que la desaparición de la joven se debe a “un secuestro para trata de personas”, ya que la argentina de 26 años viajó a España por una supuesta oferta laboral y ahora lleva una semana sin comunicarse con su familia.

El cielo El cometa Lemmon iluminará el cielo: cómo y cuándo ver un espectáculo que no se repetirá en mil años

Dolores contó a NA que Mariana comenzó a viajar en 2020: “Primero se fue a Ushuaia y pasó la pandemia ahí. Después se hizo amigos, uno de ellos le comentó que se iba para Andorra y se fue para allá”.

“Después siguió con viajes porque le encanta el esquí, como en esta temporada, en Bariloche no hubo nieve, se quedó acá con la familia como un mes, aproximadamente. Decía que no se quería ir, estaba re cómoda, capaz quería hacer un proyecto con mi mamá y le había llegado a decir que era la última vez que se iba”, continuó la mujer.

Respecto a esta travesía en particular, señaló: “Se fue el 6, llegó el 7, habló con mi mamá hasta el martes 14. El sábado de esa semana habló conmigo y con mi hermano, nos dijo que nos extrañaba, que nos quería ver y el miércoles mi mamá le escribió y no respondió”.

“El jueves le mandé otro mensaje y no le llegó. Nos dimos cuenta el viernes que ya no tenía WhatsApp porque ponía para compartir contacto y decía ‘Invitar a WhatsApp’. Después nos explicó el viernes o el sábado y nos dimos cuenta que nos había bloqueado a todos, hasta amigos de mi amigo, de mi hermano, todos”, añadió.

“El domingo empezamos a hacer las denuncias desde temprano en el consulado español-argentino, nos tomaron el pelo, dijeron que estaba cocinando y minimizaron la situación”, continuó Dolores al tiempo que reiteró sobre las desatenciones en la institución.

No obstante, enfatizó en que Mariana continúa incomunicada con su núcleo cercano: “Con nosotros nunca tuvo comunicación desde ese martes, con ningún familiar. Después se empezó a contactar con algunos otros amigos y una de las cosas que se dijo fue que era como un problema familiar”.

“Me contacté con una chica que la vio y me dijo que jamás le habló de un problema familiar, y aseguraron que respondía lo justo y necesario. Al tiempo empezó a interactuar más por mensaje y, cuando le dijeron de hacer videollamada, ella respondió que ‘más tarde’ o algo así”, enfatizó.

No obstante, Dolores explicó sobre su hermana: “Hoy subió una historia, que era un video viejo de antes de que, para nosotros la secuestraran como víctima de trata. El video se lo había mandado a mi mamá que era por dentro de la casa mientras decía un texto. También hubo un video de un bebé y ella no subiría ese tipo de fotos”.

“Pensamos que es un caso de trata de personas. Ayer hemos visto que un mensaje estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar truchadas, o que la obliguen a decir ciertas cosas”, señaló.

Es que recientemente, Mariana dialogó con un amigo por dicha modalidad y generó aún más preocupación porque se la pudo escuchar entre lágrimas y sin dar demasiadas explicaciones sobre lo ocurrido, incluso ante el ofrecimiento de ayuda de su interlocutor.

“Pudo hacer esa videollamada con anteojos donde se la notaba preocupada, angustiada, miraba para todos lados, y le había comentado que estaba con un chico. No sabemos quién es ese chico”, indicó Lens.

“No había problemas familiares, tengo el chat de mi mamá con ella desde que se fue hasta que llegó allá y tuvimos la última conexión, se ve que hablaron muy bien. Conmigo hizo una llamada que nos extrañaba”, cerró Dolores.