San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Con motivo de las elecciones legislativas del próximo domingo, se pondrá en marcha en San Juan un amplio operativo de seguridad que contará con la participación de 1.176 efectivos pertenecientes a distintas fuerzas armadas y de seguridad.

El despliegue, que comenzará el viernes 24 de octubre, tendrá como objetivo garantizar el normal desarrollo de los comicios, preservar el orden público y asegurar la custodia de los materiales electorales en toda la provincia.

El operativo abarcará 241 edificios escolares habilitados para votar, donde funcionarán 1.843 mesas destinadas a un total de 620.823 electores. También se prevé la cobertura del Servicio Penitenciario Provincial U-1, donde se habilitarán cuatro sectores de votación.

Los efectivos involucrados pertenecen al Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de San Juan y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además de la vigilancia durante la jornada electoral, el dispositivo incluye la custodia de las Boletas Únicas Papel (BUP) desde su guarda inicial hasta su traslado a los locales de votación.