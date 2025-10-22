¡Atención! Cortarán un importante tramo de Avenida de Circunvalación

¡Atención, sanjuaninos! Este miércoles, un importante tramo de Avenida de Circunvalación estará cortado por varias horas. ¿El motivo? Realizarán trabajos de mantenimiento en la autopista.
Realizarán trabajos de mantenimiento en la autopista, indicaron desde la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan.
El lugar afectado será en la calzada del anillo externo, desde salida de calle Scalabrini Ortiz hasta el ingreso de Avenida Libertador, en Capital. El corte será total.
La Dirección Provincial de Vialidad local informó que el corte está programado desde las 22:30 horas de este miércoles hasta las 6 horas del jueves próximo.
Personal de la D.P.V. realizará trabajos de bacheo y reemplazo de barandas metálicas de defensa.
Se recomienda transitar con precaución y respetar las señales y al personal que trabaja en el lugar.