Un día de magia: la inolvidable experiencia de pequeñas bailarinas en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario de San Juan, en el día de su noveno aniversario, abrió sus puertas para una jornada inolvidable con la propuesta educativa y vivencial “Un Día en la Fábrica del Arte: Viví la experiencia del ballet”. Destinada a estudiantes de institutos de danza públicos y privados de la provincia, la actividad permitió a niñas y adolescentes de nivel inicial, intermedio y avanzado vivir en primera persona la experiencia de una bailarina profesional.

Durante el recorrido, las pequeñas artistas ingresaron por los accesos reservados exclusivamente para los artistas, atravesaron los pasillos donde late la creatividad diaria del teatro y se adentraron en la sala de danza donde nacen las puestas en escena. Recorrieron vestuarios, camarines, talleres y escenarios, conociendo desde cerca la infraestructura edilicia de uno de los teatros más importantes del país.

La propuesta se desarrolló bajo el concepto de “El Teatro Fábrica”, invitando a las estudiantes a descubrir la maquinaria invisible que hace posible cada función. En este entorno, pudieron sentir que el arte también se construye, se produce y se transforma en experiencia compartida.

Para muchas, fue la primera vez en un escenario de esta magnitud. Con ojos asombrados y pasos curiosos, vivieron el privilegio de ponerse en la piel de las grandes bailarinas, transitando no solo los espacios físicos, sino también los rituales previos a cada función, el silencio detrás del telón y la potencia de imaginarse protagonistas de esa escena.

“Sentí que estaba cumpliendo un sueño. Nunca había estado tan cerca del escenario, ni visto cómo se preparan las bailarinas antes de salir a escena. Fue como vivir una película, pero siendo parte”, compartió Micaela, alumna de nivel intermedio, conmovida por la experiencia.

La experiencia se convirtió en una vivencia inolvidable para quienes sueñan con dedicarse profesionalmente a la danza, y sienten que el arte habita en su cuerpo como una promesa. A través de este encuentro, pudieron dialogar con profesionales, compartir práctica de Ballet dictada por Victoria Balanza y de contemporáneo con Julia de Nardi y descubrir cómo funciona la gran maquinaria que hace posible cada espectáculo del Teatro del Bicentenario.

Con esta iniciativa, el Teatro del Bicentenario reafirma su compromiso con la formación artística y el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y sus espacios culturales. Programas como este permiten acercar la infraestructura artística de excelencia a nuevas generaciones, sembrando inspiración, curiosidad y pertenencia.