Por las elecciones, el Registro Civil de San Juan abrirá en horario extraordinario el fin de semana

Elecciones: el Registro Civil de San Juan abrirá este fin de semana para la entrega de DNI.

El Ministerio de Gobierno informó este miércoles que dispondrá de un horario extraordinario el fin de semana en las distintas delegaciones del Registro Civil, como motivo del desarrollo de las elecciones para que los sanjuaninos puedan retirar sus DNI.

Las sedes abrirán sus puertas en horario extendido los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI). Esta medida busca facilitar que los ciudadanos que aún no retiraron su documento puedan hacerlo antes de las elecciones.

Delegaciones y horarios habilitados: Viernes 24 de octubre Horario: 7:30 a 18:00 horas Chimbas Chimbas Este Villa Krause CIC Rawson – Coloso Caucete Pocito Centro Media Agua Angaco Rivadavia Barrio Aramburu 25 de Mayo Sábado 25 y domingo 26 de octubre Horario: 8:00 a 14:00 horas Sede Central del Registro Civil * Se recuerda que el retiro debe realizarse presentando la tirilla correspondiente.

