miércoles 22 de octubre 2025

Servicio

Por las elecciones, el Registro Civil de San Juan abrirá en horario extraordinario el fin de semana

La medida tomada por el Ministerio de Gobierno se fundamenta en la entraga de los DNI que aún no fueron retirados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elecciones: el Registro Civil de San Juan abrirá este fin de semana para la entrega de DNI.

Elecciones: el Registro Civil de San Juan abrirá este fin de semana para la entrega de DNI.

El Ministerio de Gobierno informó este miércoles que dispondrá de un horario extraordinario el fin de semana en las distintas delegaciones del Registro Civil, como motivo del desarrollo de las elecciones para que los sanjuaninos puedan retirar sus DNI.

Las sedes abrirán sus puertas en horario extendido los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI). Esta medida busca facilitar que los ciudadanos que aún no retiraron su documento puedan hacerlo antes de las elecciones.

Delegaciones y horarios habilitados:

Viernes 24 de octubre

Horario: 7:30 a 18:00 horas

Chimbas

Chimbas Este

Villa Krause CIC

Rawson – Coloso

Caucete

Pocito Centro

Media Agua

Angaco

Rivadavia

Barrio Aramburu

25 de Mayo

Sábado 25 y domingo 26 de octubre

Horario: 8:00 a 14:00 horas

Sede Central del Registro Civil

* Se recuerda que el retiro debe realizarse presentando la tirilla correspondiente.

