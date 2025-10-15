miércoles 15 de octubre 2025

Para tener en cuenta

Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar

El Ministerio de Gobierno de San Juan recordó a la población qué documentos podrán presentarse en las mesas de votación el próximo 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles son los documentos con los que se podrá votar en las elecciones legislativas 2025.

De cara a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 26 octubre de 2025, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para votar.

Podrán utilizarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI tarjeta.
  • DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.
  • DNI libreta celeste.
  • DNI libreta verde.
  • Libreta de enrolamiento.
  • Libreta cívica.

Es importante recordar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral.

Asimismo, se aclara que el DNI digital, utilizado en dispositivos móviles a través de aplicaciones oficiales, no es válido para votar, por lo que se recomienda llevar el documento físico correspondiente el día de los comicios.

