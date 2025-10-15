Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar

De cara a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 26 octubre de 2025, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para votar.
Podrán utilizarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad:
- DNI tarjeta.
- DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.
- DNI libreta celeste.
- DNI libreta verde.
- Libreta de enrolamiento.
- Libreta cívica.
Es importante recordar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral.
Asimismo, se aclara que el DNI digital, utilizado en dispositivos móviles a través de aplicaciones oficiales, no es válido para votar, por lo que se recomienda llevar el documento físico correspondiente el día de los comicios.