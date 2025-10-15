miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, se refirió al tema, detalló la decisión y explicó los motivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.

El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.

Durante la jornada de ayer martes 14 de octubre, distintos gremios desarrollaron un paro docente a nivel nacional al que adhirió un importante número de maestros sanjuaninos (aunque hasta el momento no se difundieron números oficiales al respecto). En ese contexto, surgió la duda de si en la provincia se les descontará el día a quienes realizaron la medida de fuerza, sobre todo porque, previamente, la Ministra de Educación Silvia Fuentes había indicado que, ese tema estaba en análisis. Ahora, desde Gobierno provincial se refirieron a la situación y aseguraron que se definió "no implementar el descuento".

Lee además
los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: que gremios adhieren en san juan
Reclamo

Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué gremios adhieren en San Juan
habra paro docente en san juan: cuando sera y el gremio que adhiere
Educación

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

“El Gobernador –Marcelo Orrego- ha dispuesto que no se realice el descuento. Entiende que, más allá de que las bases quizás gremiales hayan decidido el paro, no es momento y no es correcto cargarle a los docentes sanjuaninos las responsabilidades de situaciones estrictamente de la política nacional”, explicó en diálogo con radio Colón el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Al mismo tiempo, Achem remarcó que desde los propios gremios docentes les dejaron en claro a los funcionarios que el reclamo no tenía que ver con el Gobierno provincial, sino con las medidas implementadas por la gestión nacional.

Según el funcionario, los sindicatos locales reconocieron que con la Provincia sí pudieron dialogar y arribar a diferentes acuerdos, pero con Nación no han podido lograr lo mismo y eso fue lo que motivó a CTERA a convocar a la medida de fuerza.

Cabe recordar que, los gremios docentes de San Juan adhirieron al paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo por varios ítems salariales y dirigido a la gestión de Javier Milei. Entre los reclamos y pedidos de los sindicatos adheridos figuraron:

  • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.
  • Restitución del FONID y las sumas adeudadas.
  • La defensa del régimen previsional y el 82% móvil
  • Fondos de la Ley de Educación Técnico-Profesional
  • Mayor presupuesto para infraestructura escolar
  • Aumento del presupuesto educativo
  • Restitución del FONID
  • Defender a los Docentes Jubilados
  • Convocatoria a la Paritaria Docente Nacional

Temas
Seguí leyendo

El ex contador del Arzobispado deberá devolverle a la Iglesia más de $4 millones por desviar fondos a su cuenta bancaria

Diputados: la oposición avanza en la moción de censura contra Guillermo Francos

Encuentro Trump-Milei: las 10 frases más destacadas del presidente de Estados Unidos

Milei le entregó una carta a Donald Trump: de quién era y qué decía

Casa Rosada busca aclarar la frase de Trump, sobre una posible derrota legislativa del gobierno

Milei tuiteó tras el encuentro con Trump: "Muchas gracias...

Bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei a una victoria electoral

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Brozina, el empleado infiel del Arzobispado de San Juan. 
Causa judicial

El ex contador del Arzobispado deberá devolverle a la Iglesia más de $4 millones por desviar fondos a su cuenta bancaria

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Desde el Las vas a pagar hasta el Justicia por mano propia: los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande
Redes

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Te Puede Interesar

El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

Por Redacción Tiempo de San Juan
Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico
Video

Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico

El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan. La importancia del paso de Agua Negra y su próxima visita a San Juan, entre otros temas.  video
Enviada especial a Chile

Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, sobre Agua Negra: "No vemos otro paso como alternativa de integración con San Juan"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Juan Brozina, el empleado infiel del Arzobispado de San Juan. 
Causa judicial

El ex contador del Arzobispado deberá devolverle a la Iglesia más de $4 millones por desviar fondos a su cuenta bancaria