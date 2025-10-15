Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.

Durante la jornada de ayer martes 14 de octubre, distintos gremios desarrollaron un paro docente a nivel nacional al que adhirió un importante número de maestros sanjuaninos (aunque hasta el momento no se difundieron números oficiales al respecto). En ese contexto, surgió la duda de si en la provincia se les descontará el día a quienes realizaron la medida de fuerza, sobre todo porque, previamente, la Ministra de Educación Silvia Fuentes había indicado que, ese tema estaba en análisis. Ahora, desde Gobierno provincial se refirieron a la situación y aseguraron que se definió "no implementar el descuento".

“El Gobernador –Marcelo Orrego- ha dispuesto que no se realice el descuento. Entiende que, más allá de que las bases quizás gremiales hayan decidido el paro, no es momento y no es correcto cargarle a los docentes sanjuaninos las responsabilidades de situaciones estrictamente de la política nacional”, explicó en diálogo con radio Colón el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Al mismo tiempo, Achem remarcó que desde los propios gremios docentes les dejaron en claro a los funcionarios que el reclamo no tenía que ver con el Gobierno provincial, sino con las medidas implementadas por la gestión nacional.

Según el funcionario, los sindicatos locales reconocieron que con la Provincia sí pudieron dialogar y arribar a diferentes acuerdos, pero con Nación no han podido lograr lo mismo y eso fue lo que motivó a CTERA a convocar a la medida de fuerza.

Cabe recordar que, los gremios docentes de San Juan adhirieron al paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo por varios ítems salariales y dirigido a la gestión de Javier Milei. Entre los reclamos y pedidos de los sindicatos adheridos figuraron: