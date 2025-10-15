Alerta: el Tesoro renovó menos de la mitad de la deuda en pesos

El Ministerio de Economía renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos que operaron en la primera mitad de septiembre, en tanto solo adjudicó bonos atados al dolar en la licitación previa a las elecciones legislativas.

Así lo informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de la red social X.”En la licitación del día de hoy adjudicó $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones”.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones.



Esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha.



“Esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicó el funcionario.

Quirno precisó que “los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones.

El resultado de la licitación fue

LECAP/BONCAP

Al 10 de noviembre (S10N5) - DESIERTA

Al 30 de enero de 2026 (T30E6) - DESIERTA

Dólar Linked a:

Al 28 de noviembre (D28N5) $1,152 billones a +10,09%

Al 30 de enero de 2026 (D30E6) $0,603 billones a 3,02%

La sociedad de bolsa Puente indicó que "hoy el Tesoro declaró desiertas las dos LECAPs que ofrecía, dejando $2.1 billones de pesos".

"El Tesoro lo atribuyó a que consideraron el nivel de tasas ofrecidas muy elevado . Esto en nuestra opinión ya se venía anticipando en los últimos días, con las tasas de interés de mercado en niveles muy altos, reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario", indicó Puente.

La sociedad de bolsa dijo: "esperamos que estos $2.1 billones logren inyectar la liquidez necesaria al menos parcialmente".