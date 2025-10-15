Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

En una iniciativa conjunta del oficialismo y la oposición acaba de ser aprobada la declaración que manifiesta la preocupación y rechazo ante cualquier intento de derogación o modificación del Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637 beneficio que busca derogar Javier Milei. En este marco, la iniciativa que muestra un acuerdo pocas veces visto de trabajar en conjunto entre el orreguismo y el PJ, obtuvo en el recinto 34 votos a favor y el obvio rechazo del único legislador provincial libertario sanjuanino, Fernando Patinella.

Con este único tema presente, la Cámara de Diputados de San Juan celebró este miércoles 15 de octubre la Segunda Sesión Especial. La iniciativa subraya la importancia de su plena vigencia y continuidad, en virtud del impacto social, económico y federal que esta norma representa para miles de hogares sanjuaninos que se benefician de las tarifas diferenciales en el consumo de gas natural.

La solicitud de sesión especial se enmarcó en lo dispuesto por el artículo 189, inciso 2) del Reglamento Interno de la Cámara, y fue presentada por legisladores provinciales tras mantener una reunión con los diputados nacionales la orreguista Nancy Picón y el peronista Walberto Allende, quienes expusieron los fundamentos que sostienen la necesidad de garantizar la continuidad del régimen.

La preocupación fue compartida también por los diputados nacionales Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes coincidieron en remarcar la relevancia de la Ley Nacional N.º 27.637 y su ley marco, la Ley N.º 25.565, como herramientas fundamentales para asegurar la equidad en materia tarifaria.

Argumentos a favor y en contra

Juan de la Cruz Córdoba (PyT)

image

"Lo que se pretende a través del proyecto de presupuesto es la eliminación de este fideicomiso. La realidad es que estos beneficios para algunas provincias, para algunos departamentos de algunas provincias, no implica erogaciones, no implica modificar lo que sería el superávit fiscal, no implica déficit fiscal en definitiva, no toca la caja del Gobierno Nacional por cuanto es un beneficio que aquellos usuarios de lugares no contemplados por zona fría pagan un pequeño adicional para que los que están en zona fría puedan gozar de estos beneficios que son entre 30 y un 50% de disminución en la tarifa de gas. Por lo tanto, nosotros, nuestro interbloque, la postura que sostiene, clara, enfática, es que estamos, esto no es un tema de banderías políticas, esto es un tema de defensa de San Juan y de los sanjuaninos, consideramos que es muy importante y sobre todo en épocas de crisis es importante como la que vive la Argentina ahora, mantener estos beneficios. Eventualmente a futuro se podrá ir analizando otros sistemas que lo mejoren, que lo hagan que sea más equitativo y demás, pero creemos que sirve para economías familiares de los sanjuaninos, para mantener una vida digna, sirven para el desarrollo de economías regionales como la de San Juan, entre otras, y por lo tanto vamos a apoyar, por supuesto, este proyecto de declaración intentando con esto ayudar, colaborar con los diputados nacionales que pretenden también que se mantenga zona fría".

Fernando Patinella (LLA)

image

"Yo sostengo y creo que detrás de esto también ha habido un trasfondo en términos políticos y de beneficios en términos electorales porque coincide que las zonas que se incrementaron en definitiva son las zonas de alta densidad y concentración poblacional, es decir, para quienes se manejan en función de la urna tiene que ver con los votos, el acompañamiento y la complacencia hacia la adquisición de los votos. Lo escucho recién al diputado preopinante y he escuchado a los diputados nacionales en la prensa también hablar y sostener que no hay en esto ninguna incidencia o aporte por parte del Estado o del Tesoro Nacional, lo cual es erróneo. Porque en el año, si bien, primero, el sistema o el mecanismo de asistencia y subsidio de estas personas se hace en un porcentaje incorporado en la facturación de gas a todos los usuarios de red. Actualmente los usuarios rondan en el país un total de nueve millones y pico y los beneficiarios son cuatro millones y pico, es decir, hay un 50% que termina subsidiando al otro 50%. Ahora, si vamos a las cuentas del año 2024, lo recaudado por el fideicomiso, a fines de asistir a este subsidio, fue 205.333 millones de pesos y lo que se debió aplicar precisamente para la generación de este subsidio fue 377.021 millones de pesos, es decir, lo recaudado representaba las dos terceras partes, y esto se tenía y se ha venido complementando a través de los aportes del Tesoro. Yo creo que hay una inducción en error en esto de sostener o plantearlo desde los dos sectores mayoritarios que hoy día acompañan y presentan este proyecto y es pretender hacer creer a los usuarios que este es el único mecanismo de asistencia precisamente a los servicios de electricidad y al servicio de gas a través de una asistencia de subsidio de personas que claramente necesitan el acompañamiento. Y esta no es la situación. El Ejecutivo lo que plantea es retornar al sistema de identificación de zona fría a la que originalmente estuvieron designadas y avanzar con un sistema de identificación personal de asistencia. De hecho, existen normativas vigentes que establecen estos beneficios fuera del sistema de zona fría".

El Régimen de Zona Fría, clave

La Ley de Zona Fría establece un sistema de tarifas diferenciadas que permite reducir entre un 30% y un 50% el costo del gas natural para regiones del país que registran bajas temperaturas. El objetivo es promover la igualdad de condiciones y garantizar el acceso equitativo a un servicio esencial, especialmente en los hogares con mayores necesidades.

En 2021, mediante la Ley N.º 27.637, la Provincia de San Juan fue incorporada al régimen, alcanzando a más de 120.000 beneficiarios entre hogares, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Este beneficio contempla particularmente a sectores vulnerables, como jubilados, beneficiarios de planes sociales, monotributistas y personas electrodependientes.