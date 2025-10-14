Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué gremios adhieren en San Juan

Este martes 14 de octubre, los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa llevan a cabo un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias. Las organizaciones gremiales reclaman que se reanude la negociación paritaria con el Gobierno nacional. Esta medida de fuerza afecta a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario , además de universidades que confirmaron su participación parcial.

Posición oficial Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

La iniciativa fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) , desde donde confirmaron que los reclamos tienen por objetivo una ley de Financiamiento Educativo y la convocatoria urgente de la Paritaria Docente. Además, piden que haya un a umento del presupuesto educativo como del que va destinado a infraestructura, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes.

En San Juan, dos sindicatos del sector decidieron sumarse a la medida. Tanto UDAP (Unión Docentes Agremiados Provinciales) como AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) confirmaron su adhesión al paro de 24 horas. En cambio, UDA, el gremio docente que integra la CGT, optó por no adherir a esta convocatoria, aunque sus referentes aclararon que evalúan otras formas de reclamo que podrían anunciarse próximamente.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, informó que el miércoles 15 realizarán una segunda jornada de protesta, enfocada en “reuniones de concientización” dentro de las instituciones educativas, sin suspensión de clases.