martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué gremios adhieren en San Juan

La medida de fuerza docente impulsada a nivel nacional incluye a San Juan, donde se espera una jornada sin clases y actividades reducidas en los establecimientos educativos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes 14 de octubre, los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa llevan a cabo un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias. Las organizaciones gremiales reclaman que se reanude la negociación paritaria con el Gobierno nacional. Esta medida de fuerza afecta a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, además de universidades que confirmaron su participación parcial.

Lee además
UDAP Y AMET confirmaron que harán paro este 14 de octubre. 
Posición oficial

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día
otro gremio docente hara paro este martes en san juan: cual es
Educación

Otro gremio docente hará paro este martes en San Juan: cuál es

La iniciativa fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), desde donde confirmaron que los reclamos tienen por objetivo una ley de Financiamiento Educativo y la convocatoria urgente de la Paritaria Docente. Además, piden que haya un aumento del presupuesto educativo como del que va destinado a infraestructura, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes.

En San Juan, dos sindicatos del sector decidieron sumarse a la medida. Tanto UDAP (Unión Docentes Agremiados Provinciales) como AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) confirmaron su adhesión al paro de 24 horas. En cambio, UDA, el gremio docente que integra la CGT, optó por no adherir a esta convocatoria, aunque sus referentes aclararon que evalúan otras formas de reclamo que podrían anunciarse próximamente.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, informó que el miércoles 15 realizarán una segunda jornada de protesta, enfocada en “reuniones de concientización” dentro de las instituciones educativas, sin suspensión de clases.

Temas
Seguí leyendo

UDA no se sumará al paro docente del 14 de octubre

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Los diez candidatos con más chances para suceder al Jimmy: vínculos, rosqueo y promesas para todos y todas

El reclamo de Karen Reichardt: "Dejen de joder con mi nombre"

Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

Cargo de Fiscal General de San Juan: se viene la definición de la picante terna, antes de las legislativas

Zona Fría, en jaque: por iniciativa de diputados nacionales habrá una sesión especial en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Judiciales

Los diez candidatos con más chances para suceder al Jimmy: vínculos, rosqueo y promesas para todos y todas

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Te Puede Interesar

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.
Revuelo nacional

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo
Narcotráfico

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo