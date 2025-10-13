lunes 13 de octubre 2025

Es oficial

UDA no se sumará al paro docente del 14 de octubre

Aunque comparte los reclamos del sector, el sindicato que conduce Karina Navarro decidió mantenerse al margen de la medida impulsada por CTERA y UDAP.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La reunión de delegados de UDA, del 2 de julio, previa a la reunión de paritarias, donde definieron pautas a llevar a la reunión con el Gobierno, en representación de las bases.

La reunión de delegados de UDA, del 2 de julio, previa a la reunión de paritarias, donde definieron pautas a llevar a la reunión con el Gobierno, en representación de las bases. 

La Unión Docentes Argentinos (UDA) anunció que no participará del paro convocado para el 14 de octubre por CTERA, al cual UDAP ya se sumó en San Juan. Desde el gremio, encabezado por Karina Navarro, indicaron que aunque respaldan los motivos que impulsan la protesta, optaron por no adherir a la medida de fuerza. Próximamente, UDA difundirá un comunicado detallando las acciones que implementará en defensa de los trabajadores.

UDAP había confirmado días atrás su adhesión al cese de actividades convocado por CTERA, que se llevará a cabo en toda la provincia, aunque sin movilización en las calles. La decisión se adoptó por unanimidad durante la asamblea del sindicato, según fuentes internas.

El paro nacional, parte de un Plan de Lucha anunciado por CTERA, comenzó con distintas acciones el 6 de octubre y culminará con el cese de tareas del martes 14. Los gremios reclaman la reinstauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la apertura de la paritaria nacional, la defensa del régimen previsional y mejoras salariales. Asimismo, enfatizan la importancia de garantizar recursos para la educación pública frente a los recortes del Gobierno nacional.

AMET también se sumará a la medida, reafirmando la creciente movilización de los sindicatos docentes en todo el país.

