miércoles 22 de octubre 2025

De cara al domingo

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

El reparto de las 1.843 urnas en cada uno de los departamentos terminará este jueves. Los detalles del traslado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Avanza el reparto de urnas y cabinas en San Juan, en la previa de las Elecciones Legislativas del próximo domingo.

Avanza el reparto de urnas y cabinas en San Juan, en la previa de las Elecciones Legislativas del próximo domingo.

image
image

A cuatro días de las Elecciones Legislativas que se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, el operativo de distribución de urnas avanza sin pausa desde la Secretaría Electoral Nacional de San Juan hacia los distintos departamentos de la provincia. Con la particularidad de que, esta vez, cada una de las 1.843 urnas va acompañada por una serie de elementos especiales, que permitirán el estreno del sistema de votación con la Boleta Única de Papel (BUP), cuya inclusión hace desaparecer el cuarto oscuro y el sobre, para dar paso a la lapicera y la cabina o biombo.

Justicia electoral

El gobierno no podrá publicar datos provisorios nacionales en la elección del domingo
Justicia electoral

El gobierno no podrá publicar datos provisorios nacionales en la elección del domingo
Atención

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan
Atención

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan
image

Según explicó a Tiempo de San Juan el prosecretario administrativo de la Secretaría, Miguel Herrera, el traslado de las urnas se realiza en camiones custodiados por Gendarmería Nacional, y las mismas son depositadas en las oficinas del Correo Argentino. Entre este miércoles y mañana jueves se completará el reparto total, con el traslado a los departamentos de Rawson, Capital, Chimbas y Pocito.

El despliegue hacia las escuelas donde se votará se llevará a cabo el sábado por la mañana, con custodia del Ejército Argentino. Allí, cada institución educativa quedará lista para recibir a los votantes con todo el material necesario.

image

¿Qué contiene el kit electoral?

Cada una de las 1.843 urnas va acompañada de un kit que incluye varios elementos esenciales para garantizar el correcto desarrollo del nuevo sistema de votación. Entre ellos:

  • Talonarios de Boleta Única de Papel (BUP)

image

  • Bolsines con materiales de contingencia, como fajas de seguridad y precintos rojos.

  • Bolsas plásticas, destinadas a contener las boletas que queden fuera del conteo en caso de errores por parte del elector.

image

  • Ocho lapiceras indelebles por mesa, todas del mismo color, que serán entregadas por el presidente de mesa o vocal a cada votante al momento de emitir el sufragio.

“Para votar, la persona solamente podrá usar la lapicera que le suministren en la mesa. En caso contrario, el voto será anulado posteriormente. Por eso se entregan ocho lapiceras por mesa, para contar con reemplazos si alguien se lleva una sin querer”, explicó Herrera.

¿Se puede llevar una lapicera propia?

No. Uno de los puntos clave del nuevo sistema es que el votante debe utilizar exclusivamente la lapicera oficial entregada en la mesa de votación. Cualquier voto emitido con una lapicera distinta será considerado inválido.

Cabinas y privacidad del voto

Junto a cada urna también se entrega una cabina electoral de cartón, plegada, que será armada por las autoridades de mesa el mismo día de la elección. Estas cabinas se colocan sobre una mesa para que cada elector pueda marcar su voto de forma privada.

image

Cabe destacar que cada cabina incluye un adhesivo que prohíbe expresamente la toma de fotografías en su interior. Si una persona toma una foto de su voto, el mismo será impugnado.

Cómo votar con la boleta única, paso a paso:

  • Presentación: dirigite a tu establecimiento y mesa, y presentá tu DNI a la autoridad de mesa (debe ser igual o posterior al que figura en el padrón).
  • Entrega de Boleta: la autoridad de mesa verificará tu DNI y te entregará la Boleta Única de Papel firmada en el dorso, junto con una lapicera.
  • Voto: ingresá a la cabina de votación, elegí tu opción y marcala en el casillero correspondiente. ¡Recordá que está prohibido tomar fotos!
  • En la Urna: doblas la boleta por la mitad (de forma que la firma quede visible), la ingresás en la urna y firmás el padrón.
  • Finalizado: la autoridad de mesa te devolverá tu DNI junto con el troquel.
sturzenegger para tiempo: anuncio que se viene el belgrano cargas para san juan y aseguro mas dialogo con los gobernadores video
EXCLUSIVO

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores

Por Natalia Caballero

