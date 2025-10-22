Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan

La Red Tulum funcionará como siempre este domingo de elecciones legislativas.

Este domingo no será uno cualquiera porque se celebran las elecciones legislativas nacionales, por lo que habrá gran movida de gente por las calles sanjuaninas para poder votar. En este marco, el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, habló sobre cómo se dará el funcionamiento de la Red Tulum: "La frecuencia va a ser día domingo y no hay ningún elemento como para que nosotros establezcamos un pasaje gratuito", afirmó, en diálogo con Canal 13 San Juan.

Aclaró que si bien es una jornada atípica, "normalmente las movilizaciones y lo que se hace para ir a sufragar o votar corre por cuenta de los partidos o frentes electorales que están en la contienda, así que en este caso el transporte público de pasajeros va a tener la característica normal de un día domingo".

El funcionario recordó que se dio algún tipo de funcionamiento especial y pasajes gratis en años anteriores pero ahora no. "En gestiones anteriores se dio pero no es el caso del gobierno nacional actual que no ha predispuesto ningún tipo de operativo diferente, ni en esa consonancia que se daba anteriormente donde el gobierno nacional giraba el pago a las empresas para que ese día el boleto fuera gratuito. En este caso la Nación no ha establecido nada así y la provincia ha decidido tomar el servicio de manera normal", afirmó.

