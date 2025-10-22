miércoles 22 de octubre 2025

Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones del próximo domingo de San Juan

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón que se consulta de modo online para ver tu lugar de votación, mesa y número.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dónde voto este domingo en San Juan: consultá tus datos en el padrón.

Dónde voto este domingo en San Juan: consultá tus datos en el padrón.

El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina, donde se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En San Juan, los ciudadanos elegirán a 3 diputados nacionales que reemplazarán desde diciembre a los justicialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y a la orreguista María Moreno que entró en lugar de Susana Laciar (los tres que terminan su mandato), la Secretaría Electoral de San Juan compartió un video instructivo.

La Red Tulum funcionará como siempre este domingo de elecciones legislativas.
Atención

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan
Avanza el reparto de urnas y cabinas en San Juan, en la previa de las Elecciones Legislativas del próximo domingo.
De cara al domingo

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene a disposición el padrón que permite a los electores consultar su lugar de votación, mesa y número de orden.

¿Cómo consultar dónde votar en San Juan?

Los sanjuaninos ón a través de los pueden verificar su lugar de votacisiguientes medios:

Sitio web oficial: Ingresando a www.padron.gob.ar o www.electoral.gob.ar, donde deberán completar su número de DNI, género, distrito y un código de seguridad.

WhatsApp: Utilizando el chatbot oficial “Vot-A” al número +54 911 2455-4444. Al iniciar la conversación con la palabra "hola", podrán obtener información sobre su lugar de votación, autoridades de mesa y otros detalles del proceso electoral.

¿Cómo será la votación con la boleta única?

  • Presentación: dirigite a tu establecimiento y mesa, y presentá tu DNI a la autoridad de mesa (debe ser igual o posterior al que figura en el padrón).
  • Entrega de Boleta: la autoridad de mesa verificará tu DNI y te entregará la Boleta Única de Papel firmada en el dorso, junto con una lapicera.
  • Voto: ingresá a la cabina de votación, elegí tu opción y marcala en el casillero correspondiente. ¡Recordá que está prohibido tomar fotos!
  • En la Urna: doblas la boleta por la mitad (de forma que la firma quede visible), la ingresás en la urna y firmás el padrón.
  • Finalizado: la autoridad de mesa te devolverá tu DNI junto con el troquel.
