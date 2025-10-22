La cuna de la danza clásica sanjuanina celebra 70 años y lo festeja con un clásico navideño

Siete décadas de historia no se toman a la ligera, sobre todo en el espacio que fue pionero en la danza clásica en San Juan y cuna de grandes bailarinas y maestras como es el Estudio Pavlova . Aquel sueño iniciado por Nebita Alladio de González Maceyra cumple un año más de vida y la celebración va a ser como tiene que ser: bailando.

Orgulloso aniversario Del garaje a ser pioneras de la danza clásica en San Juan y una historia de pasión que cumple 70 años

La cita es este viernes 24 de octubre, donde todo el alumnado del estudio estará presentando el Segundo Acto de El Cascanueces , una obra que se volvió en un clásico navideño. En esta oportunidad, el jazz y contemporáneo serán las disciplinas dominantes en escena.

Además, la particularidad del espectáculo es la elección de música argentina, como un reflejo de identidad y sentimiento.

image

“Venimos preparando esta función desde mayo, con dedicación, esfuerzo y el amor de siempre por lo que hacemos. Hace 70 años, Nebita Alladio decidió abrir las puertas de este estudio, que desde entonces se convirtió en un verdadero hogar para generaciones de bailarinas”, detalló Valentina Pinazo González, quien está a cargo de la conducción del estudio y es nieta de Nebita.

El legado de Nebita continuó de la mano de sus hijas: Beatriz González Alladio y Mariela González Alladio, quienes luego de algunos años decidieron separarse y continuar cada una con los legados de su mamá. Beatriz cómo directora del Estudio y formadora en danza clásica y jazz, y Mariela, como directora del Profesorado de Teatro y del Profesorado en Danza/Expresión Corporal, que este año cumplen 35 años de trayectoria.

image

“Rendimos también un sentido homenaje a Beatriz, por sus 43 años de incansable labor como maestra y directora, guiando con amor, disciplina y entrega a tantas alumnas que pasaron por nuestras aulas. Hoy, el legado sigue vivo siendo cobijo, contención y hogar para muchas niñas y jóvenes que aman este hermoso arte del ballet”, destacó Valentina.

Cumplir 70 años no es una cuestión para tomarse a la ligera, y es por ello que el estudio tiene prevista una función más que especial este viernes 24 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas se encuentran a la venta por boletería del teatro o por el Estudio ubicado en San Luis 247 oeste.