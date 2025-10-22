miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Orgulloso aniversario

La cuna de la danza clásica sanjuanina celebra 70 años y lo festeja con un clásico navideño

El Estudio Pavlova celebra un nuevo aniversario desde su creación con la puesta en escena de El Cascanueces, un clásico navideño. Todos los detalles para no perderse la histórica celebración.

Por Mariela Pérez
image

Siete décadas de historia no se toman a la ligera, sobre todo en el espacio que fue pionero en la danza clásica en San Juan y cuna de grandes bailarinas y maestras como es el Estudio Pavlova. Aquel sueño iniciado por Nebita Alladio de González Maceyra cumple un año más de vida y la celebración va a ser como tiene que ser: bailando.

Lee además
del garaje a ser pioneras de la danza clasica en san juan y una historia de pasion que cumple 70 anos
Orgulloso aniversario

Del garaje a ser pioneras de la danza clásica en San Juan y una historia de pasión que cumple 70 años
¡atencion! cortaran un importante tramo de avenida de circunvalacion
Comunicado

¡Atención! Cortarán un importante tramo de Avenida de Circunvalación

La cita es este viernes 24 de octubre, donde todo el alumnado del estudio estará presentando el Segundo Acto de El Cascanueces, una obra que se volvió en un clásico navideño. En esta oportunidad, el jazz y contemporáneo serán las disciplinas dominantes en escena.

Además, la particularidad del espectáculo es la elección de música argentina, como un reflejo de identidad y sentimiento.

image

“Venimos preparando esta función desde mayo, con dedicación, esfuerzo y el amor de siempre por lo que hacemos. Hace 70 años, Nebita Alladio decidió abrir las puertas de este estudio, que desde entonces se convirtió en un verdadero hogar para generaciones de bailarinas”, detalló Valentina Pinazo González, quien está a cargo de la conducción del estudio y es nieta de Nebita.

El legado de Nebita continuó de la mano de sus hijas: Beatriz González Alladio y Mariela González Alladio, quienes luego de algunos años decidieron separarse y continuar cada una con los legados de su mamá. Beatriz cómo directora del Estudio y formadora en danza clásica y jazz, y Mariela, como directora del Profesorado de Teatro y del Profesorado en Danza/Expresión Corporal, que este año cumplen 35 años de trayectoria.

image

“Rendimos también un sentido homenaje a Beatriz, por sus 43 años de incansable labor como maestra y directora, guiando con amor, disciplina y entrega a tantas alumnas que pasaron por nuestras aulas. Hoy, el legado sigue vivo siendo cobijo, contención y hogar para muchas niñas y jóvenes que aman este hermoso arte del ballet”, destacó Valentina.

Cumplir 70 años no es una cuestión para tomarse a la ligera, y es por ello que el estudio tiene prevista una función más que especial este viernes 24 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas se encuentran a la venta por boletería del teatro o por el Estudio ubicado en San Luis 247 oeste.

Temas
Seguí leyendo

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

"No sé quién viene a un 'telo' a tomar jugo": la reflexión de un sanjuanino que es viral en las redes

"Volver para atrás": alerta en la UNSJ por el radiotelescopio chino, tras una resolución del gobierno de Milei

Por las elecciones, el Registro Civil de San Juan abrirá en horario extraordinario el fin de semana

Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones del próximo domingo de San Juan

Un día de magia: la inolvidable experiencia de pequeñas bailarinas en el Teatro del Bicentenario

Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fallecio una joven empleada de la justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Te Puede Interesar

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir video
Economía doméstica

La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600
Mercado cambiario

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal video
No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal