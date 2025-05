Del garaje a ser pioneras de la danza clásica en San Juan y una historia de pasión que cumple 70 años

Por esas cosas de la vida que no suelen tener una lógica en su momento, Nebita tuvo la oportunidad de formarse en Mendoza, donde se recibe y descubre un amor incondicional por el ballet, esa danza de líneas rectas y figuras esbeltas que se veía en los grandes escenarios, pero que a nuestra provincia no había llegado.

Con el título bajo el brazo decidió abrir un espacio en el garaje de su casa y comenzar a dar clases. “Las primeras clases comenzaron en 1955 y después siguió en el Salón Cultural Sarmiento, donde es el Teatro Sarmiento ahora”, comentó a Tiempo de San Juan Beatriz González, hija de Nebita y quien con orgullo continuó con su legado.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 13.44.45.jpeg Nebita junto a sus dos hijas, Mariela y Beatriz.

Siendo una fiel amante de la danza, el arte y la cultura, no limitó sus aspiraciones a la formación de futuras bailarinas y docentes de la danza, sino que además constituyó cuatro grupos en la provincia: el Ballet de Cámara, el del Pavlova, el ballet folklórico con Carlos Pechuán y el Ballet San Juan.

Mientras su instituto fue consolidándose. Nebita no quería quedarse solo con la compartir la danza sino que entre sus objetivos con el Estudio Pavlova estaba poder brindar el aval de formación docente. Fue así que antes de que surgiera la Ley de Educación Privada en San Juan, tomó contacto con la Federación Francesa de la Danza para que las alumnas pudieran recibir un título certificado a través de esta institución.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 14.24.09.jpeg

Beatriz siguió con orgullo los pasos de sus madre desde muy pequeña. Aún recuerda como con cuatro años acompañaba a su madre en las giras con los ballets y fue inevitable que el bichito de la danza no la conquistara. Fue tan así que en la década del ’80 se presentó la oportunidad de formarse en el Teatro Colón, una de las mayores aspiraciones de las y los bailarines de danza clásica. “Luego vuelvo y sobre 1990 mi madre me delega la dirección del Estudio y estuvo acompañando cada paso hasta que falleció. Allí me hago cargo de todo, estando delante de estudio hasta hace dos años que me jubilé”, comenta.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 14.24.31.jpeg

Y continúa: “Me siento muy orgullosa de haber podido seguir con el legado de mi mamá. Eso es fundamental porque el trabajo que ella hizo desde sus inicios fue impresionante. Fue abrir un camino para la danza en San Juan. Para mí es un orgullo porque es fruto de todo su trabajo que hemos podido sostener y seguir. Es un honor tener el estudio en pie después de tantos años”.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 14.24.31 (1).jpeg

El amor por la danza que Nebita compartió con Beatriz también está despierto en Valentina, quien encarna la tercera generación en la conducción del instituto.

En ella están presentes los desafíos que como espacio de formación debe afrontar. “La motivación del alumnado es un desafío de todos los días, es por eso que estoy en constante movimiento para generar situaciones con la danza como participar en cada evento que nos invitan, participar de concursos de danza acá en la provincia o viajar, traer maestros formadores, también realizamos clases públicas para que puedan mostrar a sus familias lo logrado en clase. Otro desafío es poder aumentar día a día, clase a clase, el nivel de nuestros alumnos y así el nivel de nuestro estudio”, reflexiona Valentina.

image.png

Sobre su espalda reposan siete décadas de historia familiar, de trayectoria provincial y de legado en la danza que hacen a San Juan en la actualidad una cuna de artistas de gran calidad. Gran parte de las formadoras reconocidas y de trayectoria pasaron por el estudio de Nebita, e incluso hay reconocidas ex alumnas que luego abrieron sus propios espacios, manteniendo la esencia de aquella maestra que trajo los primeros “pliés” y “passés”.

image.png

Si bien hay varios proyectos y deseos en danza para el futuro del Pavlova, que siga vigente y continúe siendo elegido por los sanjuaninos para su formación artística no es un dato menor. Que coleccione años y años de vigencia, pese a las adversidades que seguramente debió atravesar, hace que el instituto sea más fuerte y que tenga impregnado el sentimiento de familiaridad, no solo porque su conducción ha ido pasando de generación en generación, sino porque además es una comunidad en donde prima el apoyo, la contención y las ganas de seguir creciendo bailando.