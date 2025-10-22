La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio

En los últimos meses, Benjamín Arce demostró que con una sonrisa y mucha valentía se puede salir adelante. El niño, oriundo del departamento 9 de Julio, fue diagnosticado con cáncer y, desde entonces, inició un arduo camino acompañado de su familia. Sin embargo, el pequeño nunca perdió la fuerza ni el ánimo, y finalmente llegó el momento más esperado. “Mi última quimio”, escribió en sus redes sociales, junto a un video que muestra el emotivo recibimiento por parte de sus familiares y vecinos y que se hizo viral en los últimos días.

A pesar de los momentos difíciles, "Benja" (como lo llaman con cariño) siempre transmitió fortaleza y alegría durante su lucha. A través de una cuenta en TikTok, compartió parte de su proceso y pidió fuerzas con “corazones”. Mientras tanto, en su comunidad se organizaron colectas, bingos solidarios y cadenas de oración para acompañarlo.

Finalmente, Benjamín salió del Hospital Rawson vistiendo una remera con su rostro en el frente y una frase motivadora en la espalda: “Dios te dice, yo te digo: eres fuerte, valiente, victorioso, campeón. No eres un cobarde, eres un triunfador”. Lo primero que hizo al salir fue abrazar a su mamá, Romina Quiroga.

¡Benjamín terminó su última quimio! Después de una larga lucha contra el cáncer, Benja volvió a su casa en 9 de Julio con una sonrisa enorme y el corazón lleno de esperanza. Su comunidad lo recibió con aplausos, globos y mucho amor. Una historia de valentía, fe y fortaleza que inspira a todo San Juan.

Luego, el niño fanático del fútbol y de Boca, fue recibido por las voluntarias de Fundamé, quienes le colocaron una capa simbólica y lo felicitaron por su logro. Finalmente, se dirigió a su casa, donde lo esperaban sus vecinos con globos y carteles. Un final feliz, que marca un nuevo comienzo.