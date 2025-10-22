miércoles 22 de octubre 2025

Historia de fortaleza

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio

Benjamín Arce regresó a su casa en 9 de Julio con una enorme sonrisa, tras finalizar su tratamiento contra el cáncer. Su recibimiento se hizo viral en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Benja, el niño sanjuanino que compartió el emocionante momento que vivió tras su última quimio.

Benja, el niño sanjuanino que compartió el emocionante momento que vivió tras su "última quimio".

En los últimos meses, Benjamín Arce demostró que con una sonrisa y mucha valentía se puede salir adelante. El niño, oriundo del departamento 9 de Julio, fue diagnosticado con cáncer y, desde entonces, inició un arduo camino acompañado de su familia. Sin embargo, el pequeño nunca perdió la fuerza ni el ánimo, y finalmente llegó el momento más esperado. “Mi última quimio”, escribió en sus redes sociales, junto a un video que muestra el emotivo recibimiento por parte de sus familiares y vecinos y que se hizo viral en los últimos días.

A pesar de los momentos difíciles, "Benja" (como lo llaman con cariño) siempre transmitió fortaleza y alegría durante su lucha. A través de una cuenta en TikTok, compartió parte de su proceso y pidió fuerzas con “corazones”. Mientras tanto, en su comunidad se organizaron colectas, bingos solidarios y cadenas de oración para acompañarlo.

Finalmente, Benjamín salió del Hospital Rawson vistiendo una remera con su rostro en el frente y una frase motivadora en la espalda: “Dios te dice, yo te digo: eres fuerte, valiente, victorioso, campeón. No eres un cobarde, eres un triunfador”. Lo primero que hizo al salir fue abrazar a su mamá, Romina Quiroga.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡Benjamín terminó su última quimio! Después de una larga lucha contra el cáncer, Benja volvió a su casa en 9 de Julio con una sonrisa enorme y el corazón lleno de esperanza. Su comunidad lo recibió con aplausos, globos y mucho amor. Una historia de valentía, fe y fortaleza que inspira a todo San Juan. Más info en @tiempodesanjuan #historia #ultimaquimio #sanjuan #tiempodesanjuan"

Luego, el niño fanático del fútbol y de Boca, fue recibido por las voluntarias de Fundamé, quienes le colocaron una capa simbólica y lo felicitaron por su logro. Finalmente, se dirigió a su casa, donde lo esperaban sus vecinos con globos y carteles. Un final feliz, que marca un nuevo comienzo.

