San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

Por primera vez, San Juan recibirá en simultáneo todos los campeonatos continentales de hockey sobre patines de Clubes Senior y Sub-19, tanto en la rama masculina como femenina, junto con el Panamericano de Selecciones.

El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiéndose en una verdadera fiesta del hockey en la provincia.

Cronograma:

• Campeonato Panamericano de Clubes: del 2 al 10 de noviembre

• Campeonato Panamericano de Selecciones: del 10 al 15 de noviembre

El Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones reunirá a los mejores equipos y seleccionados del continente.

Sedes deportivas

Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos:

• Estadio Aldo Cantoni (Parque de Mayo, San Juan)

• Colonia Unidas Richet y Zapata (Calle Cordillera de los Andes 3352, San Juan)

• Deportivo Unión Estudiantil (Calle Carlos Lencinas Este 1796, Santa Lucía)

• Unión Deportiva Bancaria (Calle Centenario Sur 1150, Rivadavia)

• Concepción Patín Club (Calle Martín Güemes Norte, San Juan)

Equipos participantes – Campeonato Panamericano de Clubes 2025

desde el 2 al 10 de noviembre

Senior Masculino

Argentina:

• Banco Hispano (San Juan)

• Casa de Italia (Mendoza)

• Centro Valenciano (San Juan)

• Club A. Unión (San Juan)

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Huracán (Buenos Aires)

• IMPSA (Mendoza)

• Lomas de Rivadavia (San Juan)

• Olimpia Patín Club (San Juan)

• Recreativo Bochas Club (Entre Ríos)

• Richet y Zapata (San Juan)

• San Martín (Mendoza)

• Unión Deportiva Bancaria (San Juan)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

• Estudiantil San Miguel

• Miguel León Prado

• Red Star

• San Jorge

• Thomas Bata

Colombia:

• Corazonista Bogotá

• Super Patín

Senior Femenino

Argentina:

• Andes Talleres (Mendoza)

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Deportivo Aberastain (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Murialdo (Mendoza)

• Sindicato Empleados de Comercio (San Juan)

• Social San Juan (San Juan)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

- Paraná Rowin Club

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Miguel León Prado

Sub-19 Masculino

Argentina:

• Banco de Mendoza

• Banco Hispano (San Juan)

• Club Deportivo Unión Estudiantil (San Juan)

• Club Social San Juan

• Concepción Patín Club (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Leonardo Murialdo (Mendoza)

• Olimpia Patín Club (San Juan)

• San Martín (Mendoza)

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Miguel León Prado

• Thomas Bata

Colombia:

• Corazonista Bogotá

• FCM Rolling

• Huracanes

• Super Patín

Sub-19 Femenino

Argentina:

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Deportivo Aberastain (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Thomas Bata

Colombia:

• Orion

• Pumas Cali Hockey Club

• Real Hockey Club

Selecciones Nacionales – Campeonato Panamericano de Naciones 2025

desde el 10 al 15 de noviembre

Competirán representativos de:

• Argentina

• Chile

• Colombia

• Brasil

• Estados Unidos

El evento consolida a San Juan como capital mundial del hockey sobre patines, con el Estadio Aldo Cantoni como epicentro de una competencia que integrará a más de 40 clubes y 5 selecciones nacionales.

Además de su relevancia deportiva, el Panamericano representará un fuerte impulso turístico y económico para la provincia, reforzando su perfil como anfitriona de grandes competencias internacionales y antesala de los próximos World Skate Games 2026.