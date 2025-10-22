miércoles 22 de octubre 2025

Hockey sobre patines

San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiéndose en una verdadera fiesta del hockey en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, San Juan recibirá en simultáneo todos los campeonatos continentales de hockey sobre patines de Clubes Senior y Sub-19, tanto en la rama masculina como femenina, junto con el Panamericano de Selecciones.

Cronograma:

• Campeonato Panamericano de Clubes: del 2 al 10 de noviembre

• Campeonato Panamericano de Selecciones: del 10 al 15 de noviembre

El Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones reunirá a los mejores equipos y seleccionados del continente.

Sedes deportivas

Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos:

• Estadio Aldo Cantoni (Parque de Mayo, San Juan)

• Colonia Unidas Richet y Zapata (Calle Cordillera de los Andes 3352, San Juan)

• Deportivo Unión Estudiantil (Calle Carlos Lencinas Este 1796, Santa Lucía)

• Unión Deportiva Bancaria (Calle Centenario Sur 1150, Rivadavia)

• Concepción Patín Club (Calle Martín Güemes Norte, San Juan)

Equipos participantes – Campeonato Panamericano de Clubes 2025

desde el 2 al 10 de noviembre

Senior Masculino

Argentina:

• Banco Hispano (San Juan)

• Casa de Italia (Mendoza)

• Centro Valenciano (San Juan)

• Club A. Unión (San Juan)

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Huracán (Buenos Aires)

• IMPSA (Mendoza)

• Lomas de Rivadavia (San Juan)

• Olimpia Patín Club (San Juan)

• Recreativo Bochas Club (Entre Ríos)

• Richet y Zapata (San Juan)

• San Martín (Mendoza)

• Unión Deportiva Bancaria (San Juan)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

• Estudiantil San Miguel

• Miguel León Prado

• Red Star

• San Jorge

• Thomas Bata

Colombia:

• Corazonista Bogotá

• Super Patín

Senior Femenino

Argentina:

• Andes Talleres (Mendoza)

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Deportivo Aberastain (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Murialdo (Mendoza)

• Sindicato Empleados de Comercio (San Juan)

• Social San Juan (San Juan)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

- Paraná Rowin Club

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Miguel León Prado

Sub-19 Masculino

Argentina:

• Banco de Mendoza

• Banco Hispano (San Juan)

• Club Deportivo Unión Estudiantil (San Juan)

• Club Social San Juan

• Concepción Patín Club (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Leonardo Murialdo (Mendoza)

• Olimpia Patín Club (San Juan)

• San Martín (Mendoza)

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Miguel León Prado

• Thomas Bata

Colombia:

• Corazonista Bogotá

• FCM Rolling

• Huracanes

• Super Patín

Sub-19 Femenino

Argentina:

• Concepción Patín Club (San Juan)

• Deportivo Aberastain (San Juan)

• IMPSA (Mendoza)

• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)

Chile:

• Barcelona Marruecos

• Independiente de La Florida

• Thomas Bata

Colombia:

• Orion

• Pumas Cali Hockey Club

• Real Hockey Club

Selecciones Nacionales – Campeonato Panamericano de Naciones 2025

desde el 10 al 15 de noviembre

Competirán representativos de:

• Argentina

• Chile

• Colombia

• Brasil

• Estados Unidos

El evento consolida a San Juan como capital mundial del hockey sobre patines, con el Estadio Aldo Cantoni como epicentro de una competencia que integrará a más de 40 clubes y 5 selecciones nacionales.

Además de su relevancia deportiva, el Panamericano representará un fuerte impulso turístico y económico para la provincia, reforzando su perfil como anfitriona de grandes competencias internacionales y antesala de los próximos World Skate Games 2026.

