San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

Por primera vez, San Juan recibirá en simultáneo todos los campeonatos continentales de hockey sobre patines de Clubes Senior y Sub-19, tanto en la rama masculina como femenina, junto con el Panamericano de Selecciones.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiéndose en una verdadera fiesta del hockey en la provincia.
Por primera vez, San Juan recibirá en simultáneo todos los campeonatos continentales de hockey sobre patines de Clubes Senior y Sub-19, tanto en la rama masculina como femenina, junto con el Panamericano de Selecciones.
El evento se desarrollará del 2 al 15 de noviembre, convirtiéndose en una verdadera fiesta del hockey en la provincia.
• Campeonato Panamericano de Clubes: del 2 al 10 de noviembre
• Campeonato Panamericano de Selecciones: del 10 al 15 de noviembre
El Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones reunirá a los mejores equipos y seleccionados del continente.
Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos:
• Estadio Aldo Cantoni (Parque de Mayo, San Juan)
• Colonia Unidas Richet y Zapata (Calle Cordillera de los Andes 3352, San Juan)
• Deportivo Unión Estudiantil (Calle Carlos Lencinas Este 1796, Santa Lucía)
• Unión Deportiva Bancaria (Calle Centenario Sur 1150, Rivadavia)
• Concepción Patín Club (Calle Martín Güemes Norte, San Juan)
Equipos participantes – Campeonato Panamericano de Clubes 2025
desde el 2 al 10 de noviembre
Senior Masculino
Argentina:
• Banco Hispano (San Juan)
• Casa de Italia (Mendoza)
• Centro Valenciano (San Juan)
• Club A. Unión (San Juan)
• Concepción Patín Club (San Juan)
• Huracán (Buenos Aires)
• IMPSA (Mendoza)
• Lomas de Rivadavia (San Juan)
• Olimpia Patín Club (San Juan)
• Recreativo Bochas Club (Entre Ríos)
• Richet y Zapata (San Juan)
• San Martín (Mendoza)
• Unión Deportiva Bancaria (San Juan)
• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)
Chile:
• Estudiantil San Miguel
• Miguel León Prado
• Red Star
• San Jorge
• Thomas Bata
Colombia:
• Corazonista Bogotá
• Super Patín
Senior Femenino
Argentina:
• Andes Talleres (Mendoza)
• Concepción Patín Club (San Juan)
• Deportivo Aberastain (San Juan)
• IMPSA (Mendoza)
• Murialdo (Mendoza)
• Sindicato Empleados de Comercio (San Juan)
• Social San Juan (San Juan)
• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)
- Paraná Rowin Club
Chile:
• Barcelona Marruecos
• Independiente de La Florida
• Miguel León Prado
Sub-19 Masculino
Argentina:
• Banco de Mendoza
• Banco Hispano (San Juan)
• Club Deportivo Unión Estudiantil (San Juan)
• Club Social San Juan
• Concepción Patín Club (San Juan)
• IMPSA (Mendoza)
• Leonardo Murialdo (Mendoza)
• Olimpia Patín Club (San Juan)
• San Martín (Mendoza)
Chile:
• Barcelona Marruecos
• Independiente de La Florida
• Miguel León Prado
• Thomas Bata
Colombia:
• Corazonista Bogotá
• FCM Rolling
• Huracanes
• Super Patín
Sub-19 Femenino
Argentina:
• Concepción Patín Club (San Juan)
• Deportivo Aberastain (San Juan)
• IMPSA (Mendoza)
• Unión Vecinal de Trinidad (San Juan)
Chile:
• Barcelona Marruecos
• Independiente de La Florida
• Thomas Bata
Colombia:
• Orion
• Pumas Cali Hockey Club
• Real Hockey Club
Selecciones Nacionales – Campeonato Panamericano de Naciones 2025
desde el 10 al 15 de noviembre
Competirán representativos de:
• Argentina
• Chile
• Colombia
• Brasil
• Estados Unidos
El evento consolida a San Juan como capital mundial del hockey sobre patines, con el Estadio Aldo Cantoni como epicentro de una competencia que integrará a más de 40 clubes y 5 selecciones nacionales.
Además de su relevancia deportiva, el Panamericano representará un fuerte impulso turístico y económico para la provincia, reforzando su perfil como anfitriona de grandes competencias internacionales y antesala de los próximos World Skate Games 2026.