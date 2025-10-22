miércoles 22 de octubre 2025

Copa Libertadores

Racing sueña en grande: hora, formación y por dónde ver el choque con el Flamengo

La Academia visita el Maracaná por la primera semifinal de la Copa Libertadores, con la misión de sacar un buen resultado y definir la serie en casa. Mirá formaciones, horario y dónde verlo en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
racing-flamengo

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el Estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La Academia se medirá, en Brasil, con uno de los equipos más temidos del continente, buscando un gran resultado que le permita cerrar la serie en El Cilindro.

san juan se prepara para recibir el campeonato panamericano de clubes y naciones 2025
Hockey sobre patines

San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025
el turco asad hablo en la previa ante san martin: hay que ganar o ganar, no me asusta
Confiado

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

Racing llega a esta instancia tras eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, con goles de Adrián Martínez en la ida y Santiago Solari en la vuelta. Antes, había superado a Peñarol en octavos de final (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda) y terminó primero en el Grupo E con 13 puntos. En el torneo local, La Academia venció 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de playoffs.

Por su parte, Flamengo avanzó a semifinales tras un ajustado triunfo ante Estudiantes en los penales (4-2), luego de empatar 3-3 en los 180 minutos. En octavos, había superado con claridad a Internacional de Porto Alegre (3-0 en el global) y culminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualando la línea de Central Córdoba. El fin de semana, el Fla ganó 3-2 a Palmeiras en el Brasileirao, llegando a 61 puntos y manteniéndose como líder junto al Verdao.

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

  • Hora: 21:30

  • TV: Fox Sports

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

  • VAR: Carlos Orbe (ECU)

  • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

