martes 21 de octubre 2025

Justicia

Daniel Galvani juró para seguir como jefe de los fiscales de San Juan

La Corte de Justicia tomó juramento como fiscal General provisorio a Galvani, que viene estando al frente del cuerpo de fiscales incluso desde antes del fallecimiento de Eduardo Quattropani. Se espera la designación del sucesor en la Legislatura de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Daniel Galvani, que venía siendo fiscal de Cámara, juró nuevamente como fiscal General provisorio en San Juan. La Corte de Justicia de San Juan resolvió reelegirlo para que pilotee el Ministerio Público -que agrupa a la Fiscalía y a la Asesoría Oficial- hasta que elijan al jefe definitivo.

El acto formal de juramento fue este martes, a las 10 de la mañana, en la Sala de Acuerdos del máximo tribunal. Es la segunda vez que Galvani queda en el puesto.

image

Este acto formal de la Corte (integrada por Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria) ratificó a Galvani en el espacio, ya que venía manejando el organismo desde que quedó vacante al fallecer el fiscal General Eduardo “Jimmy” Quattropani, que estuvo más de tres décadas al frente del Ministerio Público. Aquella pérdida, ocurrida un lunes 21 de julio a las 4.40, dejó libre uno de los puestos más pesados del Poder Judicial sanjuanino.

En un primer momento, se aplicó un procedimiento interno, un sorteo entre fiscales. Ese sorteo cayó en Galvani, quien ya había estado como subrogante durante los últimos meses en que Quattropani estuvo enfermo. Ese mandato provisorio se venció este mes, después de cumplirse los 90 días desde la vacante. Por eso, la Corte tuvo que formalizar un nuevo período de suplencia.

image

Galvani, que se recibió de abogado en la Universidad Católica de Cuyo, tiene una carrera bien armada dentro de lo penal. Llegó a ser fiscal de Instrucción N° 4 en 2016 y luego ascendió a fiscal de Cámara N° 3 en 2019. Su trayectoria aportó al consenso para que se ocupe de llevar adelante esta etapa de transición.

Mientras tanto, la definición final de quién se sentará en el sillón principal del Ministerio Público está en concurso. Los tres candidatos que siguen en la disputa son el camarista laboral Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano (secretario relator) y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore. Hasta que la Legislatura provincial elija al nuevo líder de los fiscales sanjuaninos, para lo cual no hay fecha, Daniel Galvani seguirá al frente de la Fiscalía General de la Corte.

En la ceremonia, la presidenta de la Corte de Justicia, García Nieto, manifestó que “En usted, Dr. Galvani, agradecer a cada uno de quienes integran el Ministerio Público por el trabajo cotidiano, por la responsabilidad, por la apuesta y, sobre todo, por la confianza y por seguir los liderazgos. Y, es cierto que esta designación es con carácter provisorio y es durante un tiempo, hasta que la Cámara de Diputados designe al próximo Fiscal General, pero también es cierto que usted lo ha hecho ya de manera excelente durante todo este tiempo, y nosotros confiamos en que el tiempo que sigue, que continúa, va a ser así, y también cuando continúe sus funciones como Fiscal de Cámara va a seguir, como lo ha hecho durante todos estos años, al servicio del Poder Judicial. (…) Con la enfermedad primero del doctor Quattropani, y luego con su fallecimiento, si algo demostró el Ministerio Público, como parte del Poder Judicial, es que aún ante las mayores adversidades, tuvieron claro lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir y qué cosas hay que resolver. Por eso es una oportunidad para agradecer el haber puesto las manos y el corazón para que eso siguiera funcionando”.

