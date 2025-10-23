jueves 23 de octubre 2025

Una promesa del fútbol de Brasil se mató al chocar en moto contra una vaca

El joven de 20 años impactó contra una vaca que, en un grupo de una decena al menos, transitaban por la calle. Las imágenes son muy fuertes.

image

El fútbol brasileño se encuentra de luto por la muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años perteneciente al Piauí Esporte Clube, quien perdió la vida luego de chocar con su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí, Brasil. El accidente ocurrió a las 3:15 de la mañana del lunes, cuando el jugador regresaba de una reunión familiar celebrada en el municipio de Altos.

Según información ratificada por la Policía Federal de Carreteras (PRF), la colisión sucedió en pleno trayecto cuando Ylano circulaba en moto y se encontró con varios animales en medio del camino. No consiguió esquivarlos y terminó impactando contra uno de ellos, sufriendo heridas fatales. Los reportes oficiales confirmaron que el futbolista falleció en el lugar de los hechos tras salir despedido del vehículo.

image

De acuerdo con los reportes divulgados por medios locales como GE y CNN Brasil, el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre, momento registrado poco antes por el propio Ylano en una storie de sus redes sociales junto a la frase: “El mejor del mundo”.

Piauí Esporte Clube y otros equipos donde militó Ylano, como Altos y Fluminense-PI, publicaron mensajes oficiales a través de sus canales digitales lamentando el hecho.

En su comunicado, Piauí Esporte Clube expresó: “Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano viste los colores del Piauizão desde 2024 y jugó con nosotros en las categorías Piauiense Sub-20, Copa San Pablo Jr. y Copa do Nordeste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con la selección que compite en la Copa do Brasil Sub-20. El club informa que las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo del Piauí EC.”

image

Por su parte, Associacao Atlética de Altos, entidad donde Ylano también compitió, compartió: “Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes. (Antony) hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023. También formó parte del grupo Piauí que fue campeón en 2024″, rememorando su trayectoria con el club.

Antony Ylano logró el campeonato estatal en 2024 con Altos y en 2025 con Piauí, consolidando su presencia en el fútbol regional antes de sumarse al plantel sub-20 de Piauí EC, en el que estaba por viajar para disputar la Copa do Brasil Sub-20.

La muerte de Ylano consternó al medio futbolístico local y a sus seguidores, quienes no tardaron en hacerse presente en sus redes para dedicarle emotivos mensajes de despedida. “Mi más sentido pésame a familiares y amigos”, “Hubieras sido un gran representante del fútbol de Piauí descansa en paz hombre” y “Mi más sentido pésame a toda la familia, que pena tan triste señor, tan joven”, fueron algunos de los comentarios.

Las instituciones deportivas suspendieron actividades y manifestaron su acompañamiento a la familia del joven, cuya carrera profesional quedará marcada por su prometedor desempeño en el fútbol juvenil de Brasil.

