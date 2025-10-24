Tensión: el portaaviones más grande de EEUU navega hacia el Caribe

El Ejército de Estados Unidos anunció este viernes el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque a las aguas del Caribe, la más reciente y significativa escalada de poder militar en la región.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue para “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”.

Este movimiento intensifica un “aumento inusualmente grande” de la presencia militar estadounidense que ya se observaba en el mar Caribe y en las aguas frente a Venezuela.

El anuncio se produce horas después de que Hegseth informó sobre el décimo ataque realizado por el Ejército contra una embarcación sospechosa de transportar drogas.

Este reciente ataque, el primero realizado de noche, eleva el número de muertos de la campaña —iniciada a principios de septiembre— a, al menos, 43 personas.

Riesgo de conflicto

El gobierno del presidente Donald Trump vinculó explícitamente estas operaciones a la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

El ritmo de los ataques se aceleró, pasando de uno en varias semanas al inicio, a tres solo en la última semana, ampliando el área de operación al Pacífico oriental.

La retórica oficial escaló, estableciendo una comparación directa con la guerra contra el terrorismo. Hegseth declaró que a los narcoterroristas se les tratará “como tratamos a Al-Qaeda”.

Por su parte, el presidente Trump declaró que los cárteles son “combatientes ilegales” y afirmó: “Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”.

La presencia militar y el hecho de que al menos cuatro de los botes atacados supuestamente provenían de Venezuela incrementaron las especulaciones de que el gobierno podría estar buscando derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, la analista Elizabeth Dickinson, del Grupo Internacional de Crisis, señala que la ofensiva tiene menos que ver con el narcotráfico y más con enviar un mensaje a los países de la región para que “se alineen con los intereses de Estados Unidos”.